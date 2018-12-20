Белогорское социальное такси вправе пересекать путепровод

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

20 декабря машина главы Белогорска пересекла путепровод впервые после его закрытия. Пассажирами стали инвалид-колясочник и сопровождающая. На пункте пропуска на въезде в микрорайон Транспортный рассказали, что Станислав Мелюков вышел из машины перед путепроводом, чтобы пересечь его пешком.

На этот раз он стал свидетелем неудачного вызова социального такси пожилой парой. Вернув своего водителя, он попросил довезти инвалида-колясочника и сопровождающего через путепровод до пункта назначения в микрорайоне Транспортный.

«Вы знаете, так неожиданно было, конечно. Вышел глава, а я с диспетчером социального такси громко разговариваю, потому что уже десятый день как ездили на процедуру с мужем в железнодорожную поликлинику. Проблем не было, а вот второй день с трудностями, и мне отказывают, говорят, что не повезут, – рассказала Галина Михайловна. – Станислав Юрьевич подошел, поговорил с диспетчером, потом посадил нас с мужем в свою машину, и мы поехали. Спасибо, конечно, ему большое. А он остался, пошел пешком. Нам и с утра, кстати, помогли ребята из пункта пропуска добраться до больницы. Ни рубля не взяли. Удивились, что такси социальное не возит, потому что в списках машина есть».

На пункте пропуска рассказали, что в реестре автотранспорта, имеющего спецпропуск на пересечение путепровода, социальное такси действительно значится. Однако вызвать его пенсионеры не смогли.

После обеда глава Белогорска встретился с предпринимателем, оказывающим услугу социального такси. Выяснилось, что услугу перевозки отдельных категорий граждан он оказывает, но в течение нескольких дней используя не спецтранспорт, а такси. Причиной послужило отсутствие водителя на машину.

В ходе рабочей встречи глава Белогорска дал поручение начальнику управления ЖКХ урегулировать все вопросы с пассажироперевозчиком в оказываемой муниципалитету услуге социального такси. Предприниматель заверил, что случаев с невозможностью вызова транспорта при пересечении путепровода отдельными категориями граждан по заявкам не повторится.

Социальное такси работает в Белогорске с мая 2010 года. Город добровольно взял на себя функции по предоставлению социальной транспортной услуги. С января 2016 года услуга переведена на аутсорсинг. С этого времени спецавтомобиль находится в оперативном управлении частного предпринимателя. Расходы на работу соцтакси обеспечивается городским бюджетом, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«В соответствии с соглашением между минфином области и Белогорском о предоставлении дотации местному бюджету, муниципалитету запрещено финансировать вопросы, не связанные с вопросами местного значения, – пояснила замначальника финансового управления Елена Наливкина. – Муниципальные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства города, не связанные с решением вопросов местного значения, требуется отменить с 1 января 2019 года. В случае невыполнения требований минфина, установленных соглашением, Белогорск лишат части дотации. Действовать социальное такси в Белогорске будет до 31 декабря 2018 года».