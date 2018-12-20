В Амурской области ликвидируют и реорганизуют все МУПы и ГУПы

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о реорганизации ГУПов и МУПов. Ликвидацию унитарных предприятий инициировала федеральная антимонопольная служба. Законопроект запрещает создавать новые государственные и муниципальные унитарные предприятия. И предусматривает ликвидацию и реорганизацию ГУПов и МУПов, осуществляющих деятельность на конкурентных рынках до 1 января 2021 года.

По мнению ФАС, участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности страны оказывает негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках и в некотором роде устанавливает монополию, подрывая доверие граждан и бизнеса.

Как сообщает областное министерство имущественных отношений, такие нормы не коснутся предприятий, которые были созданы по специальному федеральному закону, актами президента или правительства, для достижения целей национальной безопасности и обороны, для осуществления деятельности в сферах естественных монополий.

Мероприятия по оптимизации сети МУП на территории области проводятся с начала 2016 года. За указанный период количество МУП сократилось со 132 до 83 предприятий за счет реорганизации и ликвидации неэффективных и недействующих МУП.

На сегодняшний день в стадии банкротства и ликвидации находится еще 18 предприятий. В случае принятия Госдумой РФ законопроекта планируется ликвидировать еще столько же муниципальных предприятий. 28 МУПов согласно предложениям органов местного самоуправления подлежат реорганизации. Коснулся законопроект и 5 действующих ГУПов, находящихся в собственности области, в отношении которых отраслевыми министерствами также даны предложения о реорганизации и ликвидации до 1 января 2021 года.

Под реорганизацию попало и областное оленеводческое унитарное предприятие «Улгэн». Руководитель получил письмо от регионального министерства сельского хозяйства, где сообщается, что все унитарные предприятия области подлежат ликвидации либо реорганизации по решению учредителя в срок до 1 января 2021 года. Министерство просит руководителя ГУПа Дениса Шипкова выразить мнение по дальнейшей деятельности предприятия.

Как пояснил Амур.инфо руководитель ГУП Амурской области «Улгэн»Денис Шипков предприятие планируется реорганизовать. Рассматривается вариант образования акционерного общества со 100-процентным областным капиталом. Также можно преобразоваться в некоммерческую организацию. Рабочие места будут сохранены.

Предприятие «Улгэн» расположено в селе Ивановское Селемджинского района. За организацией закреплены охотугодья площадью 1 миллион 700 тысяч гектаров, охотники добывают соболей и других животных. Также «Улгэн» занимается оленеводством. На данный момент поголовье составляет 678 оленей. Оленеводство – убыточная деятельность. По словам Дениса Шипкова, область выделяет предприятию субсидию на покупку ветпрепаратов, комбикормов, минеральных добавок, заработную плату и ГСМ.

Однако ситуация осложняется тем, что с 1 октября 2019 года охотпользователи должны будут платить за пользование охотугодьями, рассказал глава предприятия. «За 1 гектар с 1 октября 2019 года охотпользователь будет платить 5 рублей. У нас 1 миллион 700 тысяч гектаров. Умножить на 5, получается, примерно 8 с половиной миллионов рублей мы должны будем платить. Это аренда, я не знаю, как ее платить. Мы занимаемся оленеводством и охотпромыслом. Мы, допустим, соболей, когда продаем, мы отсюда получаем прибыль. В год примерно 300 тысяч рублей. Но 8 с половиной миллионов у нас нет. Мы обращались в заксобрание, чтобы эту ставку уменьшить», – пояснил Денис Шипков.