Последние амурские туристы с китайского острова Хайнань летят в Москву

В четверг утром, 20 декабря, самолет с последними амурскими туристами с острова Хайнань прилетит в Москву. По информации областного минэкономразвития, борт должен приземлиться в 9:45 по амурскому времени.

В этот же день амурчан отправят прямыми регулярными авиарейсами до Благовещенска.

В Домодедове с людьми будет работать представитель Амурской области. Туристам окажут помощь по размещению и питанию.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», после возникновения сложностей между авиаперевозчиком «ИрАэро» и туроператором «Жемчужная река» на курортах юга Китая, на острове Хайнань, остались российские туристы, которых некому было вывезти домой. Среди них было около 150 амурчан. 17 декабря появилась информация о том, что в Хайкоу застряло еще около 50 амурских туристов. 18 декабря стало известно, что сначала заберут туристов из Хабаровска, об этом сообщал представитель Ростуризма.

В среду утром, 19 декабря, часть амурских туристов – 21 человек – самолетом были доставлены в Хабаровск, а затем на автобусе их отправили в Благовещенск.