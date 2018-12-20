Депутаты ГД смягчили наказание за лайки и репосты: обзор прессы

Как из фельдшера получился разведчик-профессионал; как выбрать игристое вино; кто вытесняет жриц любви за рубежом с насиженных мест; как своровать триллион. О чем пишут газеты, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Берем в руки «Российскую газету» и читаем о том, что за так называемые лайки и репосты больше не будут сажать: Госдума декриминализировала эти действия. До этого-то момента как было: увидели вы остроумную карикатуру на какого-нибудь государственного деятеля и клацнули по клавишам, что она вам нравится, а за это срок реальный. Да хорошо бы в святом, намоленном месте – на Соловках где-нибудь или, что лучше, – в Амурской области, где хотя бы крабами питаться можно, а то отправят в какую-нибудь ярославскую колонию, где вас ежедневно охранники пытать будут…

Но вроде бы обошлось. Теперь за лайки будут только штрафовать – до 20 тысяч рублей – или подвергать административному аресту на 15 суток. Но предупреждаю: это на первый раз. Лайкните вторично – и опять по полной. И хорошо, если в святом, намоленном месте – на Соловках где-нибудь или лучше в Амурской области, где хотя бы крабами питаться можно, а то отправят в какую-нибудь ярославскую колонию, где вас ежедневно охранники пытать будут. Ну, надеюсь, вы поняли.

Также в номере

Еще я прочел большой материал – интервью с полковником Людмилой Нуйкиной. Людмила Ивановна – не простой полковник, а службы внешней разведки. Надеюсь, вы последуете моему примеру и прочтете эту публикацию. Действительно интересно узнать о том, как человек, родившийся и долго живший в глухой тайге, работавший фельдшером, вдруг стал разведческим асом-профессионалом. Единственное, что покоробило – начало статьи. Цитирую автора: «Мы встретились с Людмилой Ивановной Нуйкиной буквально на днях. Хорошо одетая, приятная дама…» Ну и далее по тексту. Согласитесь, про «хорошо одетую» даже и не смешно. И, вздохнув после такого словесного пассажа, перехожу к другой газете.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня проводит ликбез, как правильно выбрать игристое вино на Новый год, чтобы не разочароваться и не переплатить. Информация, прямо скажу, полезная. Наверняка и вас поражает обилие так называемых шампанских вин в магазинах – все один и не передегустируешь! Из статьи (она под заголовком «Все дело в пузырьках») узнал еще и о том, что, оказывается, игристое вино можно сделать и в домашних условиях (если самогон можно, то почему шампанское нельзя?!) Для этого необходимо… Впрочем, изучите инструкцию сами – пошагово, вдумчиво. Процесс достаточно сложный – это вам не самогон через сифон пропускать.

Полный абзац

Далее у нас еженедельник «Аргументы неделi», первая страница которого с переходом на вторую обучает читателя, как своровать триллион. Своровать-то его особых проблем нет (судя по написанному). Просто нужно быть к этому триллиону поближе, но это уже сложнее. Но есть, есть люди, у которых таких проблем не существует. Среди названных людей – глава Роскосмоса Рогозин. Пишут, что представленная им «лунная программа» по большому счету была разработана уже давно, а сейчас деньги осваиваются по второму кругу. Написано много, я вам пересказал только суть.

Летят утки

В «Аргументах неделi» еще много запоминающегося. Иные материалы просто поражают неожиданностью трактовок и осведомленностью авторов: к примеру, рассказывается о том, кого продвигает на свой пост лидер КПРФ Зюганов. Или о том, как умереть в глубокой старости (жаль, не пишут, как в глубокой старости не умирать). Еще раскрывается бюджет спецслужб (хотя сдается, если бюджет раскрывается, то это уже не спецслужба, а посмешище).

На посошок

Из смешного в еженедельнике заметка о том, что зарубежные (японские, немецкие, французские и прочие) жрицы любви бьют тревогу: их права ущемляются! Места в борделях стали занимать совершенно очеловеченные секс-куклы! Пишут, что роботы такое вытворяют, чего ни в одном учебнике не найти.

Но это единственное смешное во всех сегодняшних газетах. Всё остальное – совершенно серьезно: предстоящая пресс-конференция президента Путина; благодарность премьера Медведева Госдуме за качественное законотворчество; статистика, подтверждающая, что все больше россиян сожалеют о распаде СССР.

Да и действительно, это не смешно. Это горько.