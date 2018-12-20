В Благовещенске на путепроводе по Театральной случилось три ДТП подряд

В Благовещенске на путепроводе по Театральной случилось массовое ДТП. В аварии люди не пострадали. Движение в районе места столкновения временно затруднено.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в городском отделе ГИБДД, в 7:50 столкнулись четыре автомобиля, в 8:14 там же стукнулись две машины, а через минуту – еще три.

Mazda Demio двигалась по виадуку со стороны Заводской в сторону кольца. Водитель не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Toyota Probox.

Водитель «тойоты» успел вывернуть руль и уйти от столкновения с ехавшей впереди машиной.

А «демио» на большой скорости продолжила движение и врезалась в Nissan Premiera, которую отбросило на Renault Duster.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» очевидцы, движение в месте аварии затруднено. В областном управлении ГИБДД сообщили, что пострадавших нет.