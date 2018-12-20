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20декабря
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сегодня, 09:37 5

В Благовещенске на путепроводе по Театральной случилось три ДТП подряд

В Благовещенске на путепроводе по Театральной случилось три ДТП подряд
Фото: телередакция "Сканер"

В Благовещенске на путепроводе по Театральной случилось массовое ДТП. В аварии люди не пострадали. Движение в районе места столкновения временно затруднено.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в городском отделе ГИБДД, в 7:50 столкнулись четыре автомобиля, в 8:14 там же стукнулись две машины, а через минуту – еще три.

Mazda Demio двигалась по виадуку со стороны Заводской в сторону кольца. Водитель не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Toyota Probox.

Водитель «тойоты» успел вывернуть руль и уйти от столкновения с ехавшей впереди машиной.

А «демио» на большой скорости продолжила движение и врезалась в Nissan Premiera, которую отбросило на Renault Duster.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» очевидцы, движение в месте аварии затруднено. В областном управлении ГИБДД сообщили, что пострадавших нет.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Vampiroid

    Vampiroid
    1 час назад

    Съезд любителей быстрой езды

  • Nikodim

    Nikodim
    55 минут назад

    ага, предновогодний. что-бы подарки запомнились всем участникам. там реально носятся, как будто на участке формулы 1. знак 40 и камеры, пока кто-то на поезд не упал.

  • inoy

    inoy
    45 минут назад

    где там камеры? О_о

  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    29 минут назад

    Быстро это сколько по Вашему?

  • Лесная

    Лесная
    20 минут назад

    Это ,по- нашему, тот результат ,который Вы увидели на фото.Что-то непонятно??????

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