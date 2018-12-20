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От 11 до 30 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 20 декабря

От 11 до 30 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 20 декабря
Фото: www.amur.info

В четверг, 20 декабря, в Амурской области осадков не ожидается, на территории региона будет ясно или малооблачно.

Южные и центральные районы окажутся во власти юго-восточного ветра силой от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 13…18 градусов ниже нуля.

На севере области установится небольшая облачность. Осадков не предвидится; восточный ветер подует со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Уличные термометры покажут 15…20 градусов ниже нуля. Местами – в Тындинском, на севере Зейского и Селемджинского районов днем будет 25…30 градусов мороза.

В Благовещенске ясно и без осадков. Ветер юго-восточный, 1–5 метров в секунду. Температура воздуха – 11…13 градусов со знаком минус, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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