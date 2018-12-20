Восточный гороскоп на 20 декабря: день Огненной Собаки

Фото: Елена Войтович

Природный образ дня рисует нам красивый пейзаж. Над горами светит яркое солнышко. Протекает прохладная горная река, а у берегов растут высокие деревья.

Прекрасный день для открытия бизнеса, начала нового проекта, проведения переговоров, приобретения имущества, начала ремонта.

Не рекомендуется проводить земляные работы, и заниматься закладкой фундамента.

Энергии дня сталкиваются с представителями знака Дракона. Для Дракончиков природный образ дня рисует совсем другую картинку, особенно если они родились в год Водного Дракона. Для Драконов день символизирует землетрясение с извержением вулкана. Все, что накопилось внутри, выйдет наружу. День обладает очень сильной энергетикой. Запланируйте события, которые могут способствовать вашему развитию и продвижению, благоприятно заниматься делами, которые для вас будут приятным. Сегодня вы немного экстрасенсы, день пробуждает у вас интуицию, не забывайте к ней прислушиваться.

День вскрывает Хранилища. За какую сферу жизни у вас отвечает стихия Огня, в той и будут изменения. Голова и ЖКТ более уязвимые, следите за своим питанием и не подвергайте свое здоровье риску, не желательно заниматься экстремальными видами спорта.

Избегайте конфликтных ситуаций. День все множит, приумножайте только хорошее.

Козочки, вам день вскрывает Хранилища. Некоторые из вас могут хорошо на этом заработать. Контролируйте свою речь, сегодня вы способны наболтать лишнего. День вас подталкивает на действия разрушительного характера. Можно начать ремонт, избавиться от ненужных вещей. А на дорогах вам следует быть более внимательными. Так как день провоцирует аварийные и конфликтные ситуации. Очень полезно посетить тренажерный зал, сегодня тренировка пройдет очень продуктивно.

Петухи, не расстраивайтесь, если что-то пойдет не по планам. Собачка дня захочет испытать вас на стойкость. Если что-то не получилось с первой попытки, не опускайте руки и повторите еще раз.

Тиграм, Лошадям и Собакам энергии дня помогают в раскрытии творческого потенциала, используйте этот день для запуска творческих проектов.

Змеюки, красьте губки и собирайтесь на свидание. Благоприятный день для романтических встреч и общения. Если вы находитесь в поиске своей второй половинки, не сидите дома, выйдите в люди. В семейных парах может возникнуть конфликт на почве ревности, вам лучше дома устроить романтический ужин при свечах.

Крысы будут за что-то бороться и добиваться.

Обезьянки, не начинайте дела, от которых вы планируете получить быстрый результат. День хоронит начинания. Есть вероятность кого-то или что-то потерять.

Быки, рожденные в июле, и Козы, рожденные в январе – вы попадаете в группу риска. Кредиты не брать, денег в долг не давать, возникнут сложности с их возвращением. День все множит. Хорошо в такой день, что-то продавать, но не покупать. День вскрывает Хранилища. Не лучший день для хирургического вмешательства, и выяснения отношений. Следует быть, особенно, внимательными на дорогах.

Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп