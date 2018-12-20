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В полуденном «Эхе Москвы в Благовещенске»: краеведческий радиосериал «Амурские волны»

В полуденном «Эхе Москвы в Благовещенске»: краеведческий радиосериал «Амурские волны»

20 декабря в полуденном «Эхе Москвы в Благовещенске» выйдут два выпуска краеведческого радиосериала «Амурские волны» с участием заведующей кафедрой литературы и мировой художественной культуры АмГУ, профессора, доктора филологических наук Анны Забияко.

Первая тема – «Бремя ненависти и кровавой борьбы: Гражданская война в сознании и произведениях русских писателей-дальневосточников. Поэты Леонид Ещин и Марианна Колосова» (дата выхода в эфир – 12 января 2017 года). Вторая тема – «Бремя ненависти и кровавой борьбы: Гражданская война в сознании и произведениях русских писателей-дальневосточников. Арсений Несмелов» (дата выхода в эфир – 19 января 2017 года). Ведущий – Михаил Митрофанов.

В вечернем эфире выйдет программа Ивана Ющенко «Человек, который был Четвергом».

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    28 минут назад

    Сегодня, 20 декабря, 160-летие области! Наверно, уместно было бы говорить об этом СЕГОДНЯ, а не о Гражданской войне и о писателях-эмигрантах? Нет ? Кстати, вспомнили бы вот, например,когда и почему в 1990-х годах "сменили День рождения" Амурской области с 1932 года на 1858? Знаете об этом?

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