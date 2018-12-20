Гороскоп на 20 декабря: Близнецы пойдут на риск, Стрельцам поможет интуиция

Восход Солнца: 08:26

Заход Солнца: 16:28

Солнце в Стрельце.

Овен. Период подходит для наведения порядка во всех делах. Нужно проанализировать допущенные ранее промахи. Конец дня готовит Овнам приятную встречу.

Телец. В данный период предстоит совершить немало дел и принять ответственных решений. Только избегайте участия в конфликтах с подчиненными и коллегами.

Близнецы. Звезды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и любых дел, связанных с риском. Вероятно, предстоят финансовые потери.

Рак. Вы можете увидеть в истинном свете собственные желания и цели, отказаться от давних страхов и заблуждений, мешающих двигаться вперед.

Читайте также

Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря: Водолеев ждет удача в работе, Львам стоит отдохнуть

Лев. Личная жизнь, которую вы считаете неустроенной, зависит сегодня только от вас самих. Не стоит бежать за миражом, а посмотрите пристально на человека, который так искренне вас любит.

Дева. Звезды советуют налаживать дружеские и коммерческие связи. Если среди друзей есть тот, кто хорошо разбирается в бизнесе и рекламных продажах, то обратитесь к нему за советом.

Весы. Сегодняшний день располагает к знакомствам. Найти друзей и соратников сегодня станет намного проще, чем всегда.

Скорпион. Непростой день с точки зрения общения. Вам хотелось бы, чтобы окружающие прямо говорили, что им нужно, а намеки и недосказанности заставляют вас сердиться.

Читайте также

Восточный гороскоп до 5 января 2019 года

Стрелец. Нужно любыми способами избегать ссор и недомолвок в кругу близких людей. Если не знаете, как правильно поступить, то прислушайтесь к интуиции.

Козерог. Семейный отдых не только ведет к большему пониманию между собой и упрочению отношений, но и к тому же намного экономичнее для вашего бюджета.

Водолей. Сегодня Водолеи могут на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным.

Рыбы. Этот день благоприятен для самореализации. Не исключено, что Рыбы смогут проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях.

Астролог: Вальдемар Небоходцев