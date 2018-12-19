В Благовещенске подвели итоги Года волонтера

Волонтеры и общественники провели в 2018 году больше трети всех мероприятий «Культурного города на набережной». В общей сложности участники провели почти 400 концертов. Лучших и самых активных наградили благодарственными письмами.

Итоги Года волонтера подвели в Общественно-культурном центре. Он выдался богатым на культурные события: прошло более тысячи культурно-массовых мероприятий, 650 человек стали победителями творческих конкурсов, 6 лучших работников сферы культуры получили денежные премии. 15 культурных проектов было реализовано на средства муниципального гранта на сумму почти 1,5 миллиона рублей.

Следующий год объявлен Годом театра. Управление культуры планирует возродить яркие спектакли и показать новые постановки. Массовое открытие Года театра состоится 31 декабря на площади Ленина конкурсом ростовых кукол. Под знаком театра пройдет и следующий День города.

«В 2019 году хотели бы сделать театрализованный бал в сопровождении оркестра, других малых инструментальных групп, сейчас работа только начинается. Принять участие могут не только образовательные учреждения, мы будем учить и других людей, которые занимаются другим родом деятельности», – рассказала начальник городского управления культуры Виктория Хопатько.