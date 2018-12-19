На гимназии № 1 Благовещенска появится новая мемориальная доска

В благовещенской гимназии № 1 учился основоположник отечественной кардиохирургии Сергей Колесников, который впервые в стране провел операцию на открытом сердце и спас от холеры десятки тысяч человек в Великую Отечественную войну. В память о великом хирурге здесь установят мемориальную доску.

В начале XX века, когда первая гимназия была реальным училищем, здесь учился Сергей Колесников – один из основоположников отечественной кардиохирургии и кардиологии. Детство и юность выдающийся медик, председатель советского Красного Креста, провел в Благовещенске.

Эти и другие факты из его биографии Яна Стародуб-Афанасьева узнала только в этом году. Причем совершенно случайно – от московского профессора, доктора медицинских наук Сергея Глянцева. Несколько лет он по крупицам добывал факты в архивах и даже издал о Сергее Колесникове книгу. В 1947 году Сергей Колесников был признан врагом народа. Его осудили по ложному обвинению. 7 лет знаменитый земляк провел в лагерях. Однако и в лагере, даже не имея необходимых инструментов, Сергей Колесников проводил сложные операции.

«По Катынскому делу он был осужден и с 1947 года несколько лет провел в лагерях. Кстати, сидел он в лагере вместе с Солженицыным, который написал о чудо-докторе в «Архипелаге ГУЛАГ». Поэтому очень многое было почерпнуто из его биографии», – рассказала Яна Стародуб-Афанасьева.

Сергей Колесников известен не только великими делами, но и талантливыми учениками. Один из них – Ярослав Кулик – известный кардиохирург, открывший областной кардиохирургический центр.

Амурские врачи, вдохновившись личностью Сергея Колесникова, собрали более ста тысяч рублей на мемориальную доску. Она появится благодаря зампреду амурского правительства Ольге Лысенко, заведующему кардиохирургической клиникой АГМА Евгению Тарасюку, председателю медицинской палаты Александру Платонову, руководителю амурского Роспотребнадзора Ольге Кургановой и ее коллегам.

Она будет представлять собой две плиты, наложенные одна на другую, образуя крест – символ Красного креста, которым руководил Сергей Колесников в годы Великой Отечественной войны. Табличку украсит барельеф с фотографии хирурга, снятой во время одной из первых в стране операций на открытом сердце. По обеим сторонам барельефа будет кардиограмма, стилизованная под колючую проволоку. Ученики гимназии, где и разместят памятную табличку, уже проводят исследовательскую работу, посвященную выдающемуся хирургу.

«Лекции для детей у нас будут проведены в рамках больших мероприятий, которые мы проводим ежегодно. У нас есть праздник такой – "за честь школы", вот там мы обычно рассказываем о своих заслугах, учреждениях и выпускниках. И в этом году мероприятия обязательно пройдут и о Сергее Алексеевиче Колесникове», – рассказала директор гимназии № 1 Галина Крицкая.

Мемориальная доска в память о Сергее Колесникове украсит первую гимназию в марте 2019 года. А уже в апреле информация о Сергее Колесникове появится в краеведческой игре «Самый-самый Благовещенск», где собраны самые интересные факты из истории города и рассказы о выдающихся благовещенцах, одним из которых был и доктор Сергей Колесников.