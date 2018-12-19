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Министр здравоохранения подарит подростку из детского дома наушники

Министр здравоохранения подарит подростку из детского дома наушники

Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин снял «снежинку» с пожеланием с новогодней ёлки, установленной в здании правительства. Акция «Стань Дедом Морозом» стартовала по инициативе губернатора.

Елку на первом этаже правительства региона помимо игрушек украсили снежинками и открытками, в которых воспитанники соцучреждений Белогорска, Пояркова, Дмитриевки, Райчихинска, Семиозерки написали о том, что они хотели бы получить в подарок к Новому году. Каждый, кто хочет подарить новогодний подарок ребенку, не имеющему семьи, может снять любое письмо и исполнить указанное в нем пожелание.

Министру здравоохранения Андрею Субботину досталась «снежинка» с посланием: «Дедушка Мороз, здравствуй! Я живу в детском доме. Мне уже 15 лет, но я верю, что ты есть! Пожалуйста, подари мне большие наушники. С Новым годом тебя!».

«Проконсультируюсь с молодежью, какие у них сейчас в ходу наушники, чтобы точно угодить с подарком», – прокомментировал Андрей Юрьевич.

Он исполняет желания детей-сирот не впервые. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парусник надежды» в селе Сапроново Мазановского района уже несколько лет является подшефной организацией Городской поликлиники № 1, которой прежде руководил министр.

Телевизор для старшей группы, кухонная мебель, кровати в спальни, сушильная машина – только часть подарков, которые привезли в Сапроновский приют медики во главе с Андреем Субботиным. Не забывают они и про исполнение желаний в индивидуальном порядке, ведь каждый ребенок особенно ценит свою игрушку, купленную специально для него.

В качестве благодарности ребята ежегодно готовят концерт для персонала поликлиники ко Дню медика. Выступают в актовом зале, после чего работники поликлиники везут юных артистов в кафе на обед. Такие поездки в Благовещенск ребятам организуют регулярно. Традиция сохраняется.

«Детские мечты должны сбываться. У ребенка нет родителей, но есть мы все. И многие из нас могут подарить радость ребятам, лишенным семьи», – сказал глава минздрава.

Министра поддержали и коллеги. Сотрудники тоже сняли с ёлки несколько открыток и уже исполняют новогодние пожелания детей – покупают игрушки, наборы для творчества, куклы. Акция продлится до 24 декабря, сообщает пресс-служба областного минздрава.

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#областная власть #праздники

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад

    канечно, все записки с "хочу хату" и "хочу джип" предварительно сняли.

    оставили наушнички, Херои, чё.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Наушники?

    Это чтобы он собственного крика в наших больницах не слышал?

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Разиня

    "хочу хату" и "хочу джип" предварительно сняли.



    Хату им по закону и так дадут.

    Джип? А что он с ним делать будет? На что заправлять, ремонтировать? Или после ПТУ сразу зарплата депутата положена?

    PS. Если купит нормальные наушники, а не дерьмо с динамиками от ушных, то они тоже не так уж мало стоят.

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    2 часа назад

    Хорошая акция, чё вы сразу обсирать начинаете? Кстати, тут правильно написали - хорошие наушники не 500 р стоят.

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    министр пытается вызвать сочувствие после незаконного увольнения заслуженного врача

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Любопытная Варвара

    Хорошая акция, чё вы сразу обсирать начинаете? Кстати, тут правильно написали - хорошие наушники не 500 р стоят.



    Хорошая Надо бы сходить в Белый дом, да повесить снежинку с просьбой купить экскаватор с ковшом не меньше куба.



  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Первое , хоть какое то благое дело этого министра .....

  • доброжелательноеобщение

    доброжелательноеобщение
    28 минут назад

    ...да ... с субботиным, за пацана порадуйтесь,Новый Год скоро

  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    12 минут назад

    Самый лучший от министра подарок получил Петрухин.Но и к Субботину Дед мороз спешит уже, в прокурорских погонах.

  • Кеша88

    Кеша88
    5 минут назад

    И подарок для министра наручники.

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