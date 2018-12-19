Министр здравоохранения подарит подростку из детского дома наушники

Елку на первом этаже правительства региона помимо игрушек украсили снежинками и открытками, в которых воспитанники соцучреждений Белогорска, Пояркова, Дмитриевки, Райчихинска, Семиозерки написали о том, что они хотели бы получить в подарок к Новому году. Каждый, кто хочет подарить новогодний подарок ребенку, не имеющему семьи, может снять любое письмо и исполнить указанное в нем пожелание.

Министру здравоохранения Андрею Субботину досталась «снежинка» с посланием: «Дедушка Мороз, здравствуй! Я живу в детском доме. Мне уже 15 лет, но я верю, что ты есть! Пожалуйста, подари мне большие наушники. С Новым годом тебя!».

«Проконсультируюсь с молодежью, какие у них сейчас в ходу наушники, чтобы точно угодить с подарком», – прокомментировал Андрей Юрьевич.

Он исполняет желания детей-сирот не впервые. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парусник надежды» в селе Сапроново Мазановского района уже несколько лет является подшефной организацией Городской поликлиники № 1, которой прежде руководил министр.

Телевизор для старшей группы, кухонная мебель, кровати в спальни, сушильная машина – только часть подарков, которые привезли в Сапроновский приют медики во главе с Андреем Субботиным. Не забывают они и про исполнение желаний в индивидуальном порядке, ведь каждый ребенок особенно ценит свою игрушку, купленную специально для него.

В качестве благодарности ребята ежегодно готовят концерт для персонала поликлиники ко Дню медика. Выступают в актовом зале, после чего работники поликлиники везут юных артистов в кафе на обед. Такие поездки в Благовещенск ребятам организуют регулярно. Традиция сохраняется.

«Детские мечты должны сбываться. У ребенка нет родителей, но есть мы все. И многие из нас могут подарить радость ребятам, лишенным семьи», – сказал глава минздрава.

Министра поддержали и коллеги. Сотрудники тоже сняли с ёлки несколько открыток и уже исполняют новогодние пожелания детей – покупают игрушки, наборы для творчества, куклы. Акция продлится до 24 декабря, сообщает пресс-служба областного минздрава.