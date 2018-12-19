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сегодня, 19:33 1

В Благовещенске установили новогоднюю елку

В Благовещенске установили новогоднюю елку

На площади Ленина в Благовещенске поставили главную городскую елку. Высота символа зимнего праздника 21 метр. Над установкой трудились более десятка сотрудников ГСТК. Искусственную ель собирали по ярусам при помощи крановой установки.

Одновременно с рабочими на площади имени Ленина трудятся скульпторы. Они продолжают вырезать фигуры изо льда и снега. На площади уже появились снежные Дед Мороз и Снегурочка, герои мультфильма «Маша и медведь» и другие. Всего в этом году на площади будут 22 снежные фигуры и 25 ледовых.

Горок разной величины сделают семь. В снежном городке уже поставили декоративное ограждение и каток. А вот новинку этого года – огромный сияющий шар – еще не установили. Сдать снежный городок должны к 25 декабря.

Одними из первых в нем побывали дети из Китая. «Удивительно, что в России есть такой снежный город. Это просто сказка! Этим ваш снежный городок мне и понравился. Попадая в него, чувствуешь себя, как герой в какой-то сказке. Мне очень понравилось это ощущение», – высказался один из юных гостей Благовещенска.

«Мне нравится, что здесь есть каток и несколько горок. С них можно покататься, это очень удобно, когда дети могут прийти в снежный городок не просто посмотреть, а поиграть», – добавил его друг.

«У нас в Китае, снежный и ледовый городок немного больше, чем здесь. У вас красиво, но у нас побольше ассортимент снежных фигур. Приезжайте к нам посмотреть!» – сравнил городки юный китаец.

В городской администрации рассказали, что снежный городок готов уже на 70 %. Осталось доделать ледовые фигуры, установить торговые палатки и сделать подсветку катка.

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#отдых #праздники

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Комментарии
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  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    15 минут назад

    Это не ёлка, это убогий конус!

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