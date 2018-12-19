В благовещенском ЗАГСе убрали витраж, которому было 25 лет

В благовещенском ЗАГСе завершились ремонтные работы, которые начались осенью. Интерьер учреждения вновь изменил цветовую гамму, теперь здесь преобладают мягкие оттенки коричнево-бежевой гаммы. В зале регистрации убрали витраж, который был установлен еще в 1993 году.

ИА «Амур.инфо» сообщало о том, что осенью в ЗАГСе проводились масштабные ремонтные работы. Тогда у многих амурчан недовольство вызвала цветовая гамма стен из различных оттенков зеленого. Местные дизайнеры даже предложили бесплатную помощь для разработки проекта нового оформления.

Начальник отдела ЗАГС Благовещенска Анжелика Ращупкина, рассказала, что основные ремонтные работы были выполнены осенью – в период, когда свадебных торжеств не так много.

«Проводился косметический ремонт регистрационного зала, зимнего сада, – рассказала Анжелика Андреевна. – И в тронном зале мы меняли потолок. У нас были форс-мажорные обстоятельства: прорвало батарею, от чего он пострадал. Сейчас там чисто белый натяжной потолок».

В регистрационном зале полностью заменили цветной витраж. Его установили еще во время постройки здания ЗАГСа в 1993 году, и с тех пор он не менялся.

«Эта конструкция была уже не очень крепкая. И когда рабочие его начали разбирать, стекла сыпались. Сейчас на этом месте матовое окно без рисунка», – рассказала Анжелика Ращупкина.

В этом же зале, а также в зимнем саду перекрасили потолок и стены.