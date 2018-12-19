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Благовещенские либерал-демократы предлагают отказаться от услуг АКС

Благовещенские либерал-демократы предлагают отказаться от услуг АКС
Фото: www.amur.info

Депутаты Благовещенской городской думы от фракции ЛДПР предлагают расторгнуть договор аренды коммунальных сетей города. Этот вопрос просят рассмотреть на заседании профильного комитета с вынесением его на обсуждение всех депутатов.

Как пояснил руководитель фракции ЛДПР Благовещенской городской думы Сергей Завьялов, депутатами от ЛДПР вопрос о расторжении заключенного между администрацией и АКС договора на протяжении последних лет поднимался неоднократно. «Капитальные ремонтные работы, приводящиеся АО "АКС", ничтожно малы. Все годы АКС ремонтировала по одному или менее одного процента сетей в год. На этот факт обратили внимание как губернатор Амурской области, так и прокурор Благовещенска. Недостаточный ремонт городских сетей может повлечь возникновение аварийных ситуаций», – говорится в заявлении фракции ЛДПР.

Депутаты предлагают отказаться от услуг АКС и создать муниципальное предприятие. «Оно должно предоставлять услуги, эксплуатировать и ремонтировать сети, а прибыль вкладывать в развитие коммуникаций Благовещенска», – пояснил депутат Дмитрий Волобуев. Депутаты приводят данные о состоянии коммунальных сетей.

Электросети: всего в Благовещенске 1 240,30 километра электросетей, из них 496 километров (41 %) с истекшим сроком эксплуатации. В 2017 году было отремонтировано 5,08 километра (0,41 %). В 2018 году ремонту подверглись 7,25 километра (0,58 %). В 2019 году планируют отремонтировать 17,12 километра (1,38 %).

Тепловые сети: протяженность составляет 242 километра, из них 154,88 километра (64 %) с истекшим сроком эксплуатации. В 2017 году отремонтировали 0,293 километра (0,12 %), в 2018 году – 2,668 километра (1,1 %), в 2019 году планируют отремонтировать 0,61 километра (0,25 %).

Водопроводные сети: в городе 376 километров сетей, из них 221,84 километра (59 %) – с истекшим сроком эксплуатации. В 2017 году отремонтировали 0,678 километра (0,18 %), в 2018-м – 1,2 (0,32 %) километра, в 2019 году ремонту должны подвергнуться 13,84 (3,68 %) километра.

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#гордума #ЖКХ #партии

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Комментарии
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  • Лина24

    Лина24
    1 час назад

    Да уж. Наши муниципальные власти угробят коммунальные сети. Вечно не будет денег. Обанкротят и распродадут, как городской транспорт. Уж лучше пусть у АКС. Наши не хозяева-давайте смотреть правде в лицо. ЛДПР, займитесь чем-то полезным.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Это просто волшебная "логика"... Ваши власти НЕ В СОСТОЯНИИ управлять городским хозяйством, которое было остроено БЕЗ всяких АКСов, в своё время, обеспечивало водоснабжение и отопление, вода была более выского качества, нежели сейчас, работал общественный транспорт, город был чистым, не загаженым, вывозился мусор, а виноваты в нынешних бедах.. либерал-демократы :)))) Поразительно!..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    57 минут назад

    напомню.. "Темная лошадка" АКС, И снова об АКС

    "... Как я говорил выше, учредителем АКС со 100% пакетом акций является ОАО «Российские коммунальные системы», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), получить ее можно совершенно бесплатно через ресурс Федеральной налоговой службы РФ. Основной вид деятельности: «40.30.1 производство пара и горячей воды (тепловой энергии)». А кто является учредителем РКС? В числе некоторых других две интересных организации: ЗАО «Ренова» и ООО «Еврофинанс». В свою очередь одним из учредителей ЗАО «Ренова» является скромная такая американская компания:

    ЭКСЕСС ИНДАСТРИЗ ИНК ГРН 1027700254207;

    Дата внесения записи 26.09.2002г.;

    Страна происхождения СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ;

    Дата регистрации 03.04.1986;

    Адрес (место нахождения) в стране происхождения 730 ПЯТАЯ АВЕНЮ Г. НЬЮ – ЙОРК 10019 США;

    ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 1027700254207 26.09.2002

    А теперь очередь ООО «Еврофинанс». Выяснилось, что ее единоличным учредителем является:

    Полное наименование "АЭРОКОНКРИТ ХОЛДИНГЗ ЛИИМТЕД" (AEROCONCRETE

    HOLDINGS LIMITED);

    ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 9127746019491 08.06.2012г.;

    Страна происхождения КИПР;

    Дата регистрации 13.03.2007;

    Регистрационный номер НЕ 194244;

    Наименование регистрирующего органа РЕГИСТРАТОР КОМПАНИЙ;

    Адрес (место нахождения) в стране происхождения ДИАГОРУ, 19, АИАС ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 1097, НИКОСИЯ, КИПР;

    ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 9127746019491 08.06.2012г.;

    Номинальная стоимость доли (в рублях) 335199664.8000;

    Размер доли (в процентах) 99.9999;

    ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 9127746019491 08.06.2012г...."

  • Myxira

    Myxira
    46 минут назад

    Да только после того, как в морозы 124 дома оставили без тепла в результате порыва, следовало немедленно расторгнуть договор с АКС за ненадлежащее выполнение обязательств, некачественное предоставление услуги.

  • Лина24

    Лина24
    30 минут назад

    Сергей Труш Это просто волшебная "логика"... Ваши власти НЕ В СОСТОЯНИИ управлять городским хозяйством, которое было остроено БЕЗ всяких АКСов, в своё время, обеспечивало водоснабжение и отопление, вода была более выского качества, нежели сейчас, работал общественный транспорт, город был чистым, не загаженым, вывозился мусор, а виноваты в нынешних бедах.. либерал-демократы :)))) Поразительно!..


    В свое время и деревья были большими...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    21 минута назад

    Лина24

    Сергей Труш Это просто волшебная "логика"... Ваши власти НЕ В СОСТОЯНИИ управлять городским хозяйством, которое было остроено БЕЗ всяких АКСов, в своё время, обеспечивало водоснабжение и отопление, вода была более выского качества, нежели сейчас, работал общественный транспорт, город был чистым, не загаженым, вывозился мусор, а виноваты в нынешних бедах.. либерал-демократы :)))) Поразительно!..


    В свое время и деревья были большими...


    Есть комментарий по сути претензии к АКС, которая не выполняет условия, но регулярно выставляет требования к оплате?

    Есть предложения по изминению ситуации?

  • Лина24

    Лина24
    19 минут назад

    Сергей Труш
    Лина24

    Сергей Труш Это просто волшебная "логика"... Ваши власти НЕ В СОСТОЯНИИ управлять городским хозяйством, которое было остроено БЕЗ всяких АКСов, в своё время, обеспечивало водоснабжение и отопление, вода была более выского качества, нежели сейчас, работал общественный транспорт, город был чистым, не загаженым, вывозился мусор, а виноваты в нынешних бедах.. либерал-демократы :)))) Поразительно!..


    В свое время и деревья были большими...



    Есть комментарий по сути претензии к АКС, которая не выполняет условия, но регулярно выставляет требования к оплате?


    А вы уверены, что не АКС будут лучше оказывать услуги? Я - нет.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    9 минут назад

    Лина24

    Сергей Труш

    Лина24

    Сергей Труш Это просто волшебная "логика"... Ваши власти НЕ В СОСТОЯНИИ управлять городским хозяйством, которое было остроено БЕЗ всяких АКСов, в своё время, обеспечивало водоснабжение и отопление, вода была более выского качества, нежели сейчас, работал общественный транспорт, город был чистым, не загаженым, вывозился мусор, а виноваты в нынешних бедах.. либерал-демократы :)))) Поразительно!..


    В свое время и деревья были большими...


    Есть комментарий по сути претензии к АКС, которая не выполняет условия, но регулярно выставляет требования к оплате?


    А вы уверены, что не АКС будут лучше оказывать услуги? Я - нет.


    Я уверен! Дайте мне эту контору и я показатели в 2 раза улучшу!

    Говорят сейчас молодежи все коммунальные монопольные услуги раздают. Вывоз мусора отдали, хочу быть вторым в очереди на АКС.

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