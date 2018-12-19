Благовещенские либерал-демократы предлагают отказаться от услуг АКС

Депутаты Благовещенской городской думы от фракции ЛДПР предлагают расторгнуть договор аренды коммунальных сетей города. Этот вопрос просят рассмотреть на заседании профильного комитета с вынесением его на обсуждение всех депутатов.

Как пояснил руководитель фракции ЛДПР Благовещенской городской думы Сергей Завьялов, депутатами от ЛДПР вопрос о расторжении заключенного между администрацией и АКС договора на протяжении последних лет поднимался неоднократно. «Капитальные ремонтные работы, приводящиеся АО "АКС", ничтожно малы. Все годы АКС ремонтировала по одному или менее одного процента сетей в год. На этот факт обратили внимание как губернатор Амурской области, так и прокурор Благовещенска. Недостаточный ремонт городских сетей может повлечь возникновение аварийных ситуаций», – говорится в заявлении фракции ЛДПР.

Депутаты предлагают отказаться от услуг АКС и создать муниципальное предприятие. «Оно должно предоставлять услуги, эксплуатировать и ремонтировать сети, а прибыль вкладывать в развитие коммуникаций Благовещенска», – пояснил депутат Дмитрий Волобуев. Депутаты приводят данные о состоянии коммунальных сетей.

Электросети: всего в Благовещенске 1 240,30 километра электросетей, из них 496 километров (41 %) с истекшим сроком эксплуатации. В 2017 году было отремонтировано 5,08 километра (0,41 %). В 2018 году ремонту подверглись 7,25 километра (0,58 %). В 2019 году планируют отремонтировать 17,12 километра (1,38 %).

Тепловые сети: протяженность составляет 242 километра, из них 154,88 километра (64 %) с истекшим сроком эксплуатации. В 2017 году отремонтировали 0,293 километра (0,12 %), в 2018 году – 2,668 километра (1,1 %), в 2019 году планируют отремонтировать 0,61 километра (0,25 %).

Водопроводные сети: в городе 376 километров сетей, из них 221,84 километра (59 %) – с истекшим сроком эксплуатации. В 2017 году отремонтировали 0,678 километра (0,18 %), в 2018-м – 1,2 (0,32 %) километра, в 2019 году ремонту должны подвергнуться 13,84 (3,68 %) километра.