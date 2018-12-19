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сегодня, 17:52 0

Пятерых амурчан-водителей наказали тысячей часов обязательных работ

Пятерых амурчан-водителей наказали тысячей часов обязательных работ
Фото: Амур.инфо

Более одной тысячи часов обязательных работ – такое наказание было назначено суммарно пяти жителям Благовещенска. Речь о водителях – 4 мужчинах и 1 женщине, которые злостно уклонялись от оплаты уголовных штрафов.

Изначально горожанам были назначены уголовные штрафы на общую сумму более 1 миллиона рублей – за неоднократное управление авто в состоянии опьянения, в том числе будучи лишенными водительских прав. Исполнительные производства о взыскании с благовещенцев штрафов находились на исполнении у судебных приставов.

Должникам были установлены сроки для оплаты уголовных штрафов. Несмотря на то, что граждан известили об этом, они не внесли платежи в срок, за рассрочкой выплаты в суд не обратились. Горожане игнорировали требования об оплате.

Должностные лица отдела судебных приставов обратились в суд, потребовав заменить наказания в виде штрафов на обязательные работы. Суд с доводами приставов согласился, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

Всего в 2018 году судебными приставами региона было взыскано более 56 миллионов рублей задолженности по исполнительным производствам о взыскании уголовных штрафов. Из них более 42 миллионов рублей – по исполнительным производствам о взыскании уголовных штрафов, назначенных как наказание за преступления коррупционной направленности.

«На основании представлений судебных приставов Амурской области судами приняты решения о замене уголовного штрафа иным видом наказания в отношении 100 должников по данной категории исполнительных производств», – отмечает ведомство.

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#закон #происшествия #транспорт

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