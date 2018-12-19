Некоторым благовещенцам предлагают платить за мусор и управляйке, и регоператору

Одна из управляющих компаний Благовещенска предложила жильцам своих домов платить по одному рублю с квадратного метра жилья за содержание мусорных контейнерных площадок в чистоте. Это помимо обязательного тарифа, который жильцы должны платить за вывоз мусора региональному оператору.

Как сообщалось ранее, после старта мусорной реформы – с 1 января, – по некоторым подсчетам, в среднем за один квадратный метр за вывоз отходов придется заплатить 4,6 рубля – то есть в два раза больше, чем сейчас. Если ничего не изменится, с нового года эта услуга перейдет из жилищной в коммунальную.

Управляющая компания Благовещенска «Управ-Дом» вышла на жителей с предложением: помимо платы регоператору, платить еще и им – по одному рублю за квадратный метр.

«Управляющая компания объясняет это тем, что по правилам "Полигон" летом должен вывозить мусор раз в сутки, а в зимнее время, когда до минус 15, они могут и до трех дней не вывозить. И у них еще такая позиция: ваши мусоропроводы зарастут мусором, потому что, когда мусор опрокидывают в мусоровозы и что-то падает, это не входит в обязанности регионального оператора – поднимать. Поэтому просят оставить рубль с квадрата. И убирать своевременно и содержать в чистоте. Люди возмущены, говорят: и так будем в два раза больше платить. Еще просят сумму за то, чтобы этот мусор поднимать. Капец какой-то», – рассказала одна из жительниц дома № 188/2 по улице Красноармейской.

Таким образом, если люди согласятся, то после начала мусорной реформы они будут платить сразу по двум тарифам – за вывоз мусора региональному оператору 4,6 рубля за квадрат и управляйке – по 1 рублю за квадрат. Некоторые жители согласны платить управляющей компании, но только не рубль, а 50 копеек с квадрата.

Другие предлагают не торопиться и подождать, а проблемы решать уже по мере их поступления, когда мусорная реформа начнет действовать. Рассчитывают, что в этой борьбе помощь может оказать муниципалитет, и надеются, что зимой ничего страшного не случится. Есть и такое мнение, что содержать мусорную площадку в чистоте управляйка должна за счет средств, которые жильцы платят на содержание жилья.

В самой управляющей компании «Управ-Дом» объяснили, что действительно предлагают жителям платить за ремонт и содержание контейнерных площадок.

«То есть у нас исключили тариф 2,29 рубля в среднем за счет того, что заходит региональный оператор со своей стоимостью 4,60 рубля. Теперь, в соответствии с законодательством, собственники несут бремя ответственности и расходов при содержании многоквартирных жилых домов. Региональный оператор будет только заниматься мусором. И, если мусор их вывалится, они его убирать не будут. Этим будет заниматься управляющая организация, в том числе проводить ремонт контейнерных площадок, замену и ремонт контейнеров – все в этот рубль будет входить. Строка "содержание жилья" – тут надо разбираться, что включает в себя содержание и ремонт. И если тарифом это будет не предусмотрено, соответственно мы будем не обязаны это делать», – пояснили в компании «Управ-Дом».

Насчет 50 копеек вместо 1 рубля за квадрат в компании ответили: «Пусть предоставят расчеты, из чего это складывается, по их мнению. Наши экономисты просчитали именно так».

Тем временем жильцы дома пересылают друг другу сообщение, автор которого, по словам одной их жительниц, – представитель ООО «Полигон», который в Благовещенске является регоператором. Представитель советует всем жителям, вне зависимости от управляющей компании, внимательно изучать свои платежки и понять, что именно входит сейчас в плату за содержание общедомового имущества. В эту сумму как раз и может быть уже заложено содержание контейнерной площадки. В случае каких-то вопросов людям советуют обращаться за помощью в жилищную инспекцию.

Что касается вывоза мусора, то представитель компании заверяет, что его будут не только вывозить, но и сортировать. Как должен работать оператор, прописано в региональной программе и критериях для выполнения этой услуги. За их невыполнение оператору грозят серьезные штрафы, говорится в сообщении.

Ранее, давая интервью корреспонденту Амур.инфо, Владимир Семенов, директор ООО «Полигон», заверил, что упавший из мусоровоза мусор, сотрудники поднимать будут.

«За порядком на контейнерной площадке должен следить тот, за кем закреплена эта площадка. Это может быть муниципалитет, управляющая компания или собственники. Задача регоператора – забрать мусор и доставить его. И сообщить ответственному за контейнерную площадку, если, например, не хватает контейнеров. Если при поднятии контейнера просыпается мусор, мы его убираем. На вывоз крупногабаритного мусора нужно заключать договор. Оплата в тариф не входит», – объяснил руководитель компании.

В другой управляющей компании – «АмурЖилСервис» – говорят, что, несмотря на то, что до старта мусорной реформы осталось всего около двух недель, до сих пор вопросов больше, чем ответов.

«Нас собирали в администрации на планерке и конкретно "Полигону" задавали вопрос: предположим, наступило 1 января, люди понесли мусор и завалили эту контейнерную площадку. Приехал "Полигон" вывез, а потом пришли другие люди и опять завалили контейнеры. А если они полные, куда люди ставят пакеты? Рядом. "Полигон" же обязан забрать весь мусор, а он говорит: я не буду. "Полигон" говорит: вы там поставьте дворников, пусть они пакеты в контейнеры закидывают. Я говорю: ладно дворники закидали полные контейнеры, а остальные все равно будут ставить рядом. Спрашиваю: у вас транспортное средство туда-обратно будет ездить? То есть тут очень много жирных вопросов именно к перевозчику», ­– говорит Дмитрий Гайдаш, генеральный директор управляющей компании.

В «АмурЖилСервисе» пока не спешат делать своим жителям финансовые предложения по мусору. В компании сомневаются, что с 1 января мусорная реформа в области все-таки заработает. Ранее губернатор Василий Орлов заявил, что Приамурье не готово к ее проведению. А амурские предприниматели потребовали пересмотреть нормативы на вывоз отходов. По их мнению, новый тариф может уничтожить малый бизнес. Амурские коммунисты передали главе областного правительства часть подписей жителей Приамурья против мусорной реформы и введения новых тарифов.