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19декабря
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сегодня, 17:18 1

Амурские туристы, прилетевшие из Хайкоу в Хабаровск, едут домой на автобусе

Амурские туристы, прилетевшие из Хайкоу в Хабаровск, едут домой на автобусе

Областные власти сообщают о том, что в Хабаровск из Китая прилетел 21 амурчанин. Это туристы, которые отдыхали на острове Хайнань. Сейчас 18 из них едут в Благовещенск на автобусе, еще трое пожелали добираться до Приамурья самостоятельно.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», после возникновения сложностей между авиаперевозчиком «ИрАэро» и туроператором «Жемчужная река» на курортах юга Китая, на острове Хайнань, осталось много российских туристов, которых некому было вывезти обратно. Среди них было немало амурчан, которых вывозили напрямую в Благовещенск или через Хабаровск. 17 декабря стало известно, что в Хайкоу застряло еще около 50 амурских туристов. 18 декабря стало известно, что сначала заберут туристов из Хабаровска, об этом сообщал представитель Ростуризма.

Все-таки часть амурчан смогли вылететь самолетом в Россию, правда, через Хабаровск. Амурская туристка Ирина сообщила, что они прилетели в краевой центр примерно в 10:20. Туристы сообщают, что через три с половиной часа появился автобус, который должен доставить их до Благовещенска.

В областном минэкономразвития уточнили, что в среду утром, 19 декабря, в Хабаровск прилетел 21 амурский турист. Из них 18 едут на автобусе из Хабаровска в Благовещенск. Трое пожелали добираться самостоятельно. «Что касается остальных остающихся на острове, их сегодня вывезут рейсом на Москву. Вопрос о дальнейшей доставке туристов из столицы в Благовещенск и Хабаровск решается ассоциацией "Турпомощь". На данный момент конкретной информации от них нет», – пояснили в пресс-службе министерства.

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#Китай #происшествия #транспорт #туризм

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Комментарии
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  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Что бы отдых был незабываем...

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