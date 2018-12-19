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сегодня, 16:59 5

Ученица благовещенской гимназии организовала акцию в помощь животным

Ученица благовещенской гимназии организовала акцию в помощь животным
Фото: amur.info

Благовещенская школьница организовала благотворительную акцию в преддверии Нового года. Ученица 1-й гимназии хочет помочь приюту «Остров спасения» и призывает к этому других.

10-летнюю Анастасию Самохину подтолкнула к этому научно-практическая конференция. В ходе неё девочка работала над темой «Привлечение школьников к волонтёрской деятельности» и организовала анкетирование среди одноклассников. Так ученица гимназии № 1 выяснила, что дети не против помощи животным.

Тогда Анастасия с помощью родителей организовала благотворительную акцию. Родители помогли сделать баннеры и повесить их в пунктах приёма помощи.

Корма, лекарства, моющие средства, продукты принимают в первом корпусе гимназии № 1 по адресу: улица Калинина, 13, и во втором корпусе гимназии: улица Чайковского, 14. Деньги можно перевести и на «голодный телефон»: 8-914-585-06-45. Акция продлится до 28 декабря.

«Мы давно с родителями помогаем "Острову спасения", возим туда ветошь, лекарства, продукты питания. Мои родители распечатали и отправили по соцсетям плакаты, чтобы привлечь больше внимания», – поделилась организатор благотворительной акции Анастасия Самохина.

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#животные #жизнь

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Комментарии
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  • Lady G

    Lady G
    2 часа назад

    умничка!

  • Сашковна

    Сашковна
    2 часа назад

    Телефон поправьте. Цифры не хватает

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    так это она на дороге под колеса добропорядочных форумчан кИдается? наслышаны уже.

  • Модная мама

    Модная мама
    2 часа назад

    Sah у Вас все в порядке с одним местом? Ребенок доброе дело сделал, а Вы что сделали? И откуда информация о том, что девочка бросается под колеса?

  • Тундра

    Тундра
    2 часа назад

    Молодцы ребятишки. Меня вот что беспокоит. Сейчас очень неблагополучная обстановка в области в связи с выявленными случаями бешенства у животных. Не получится ли так, что дикие животные покусают бродячих, которых будут отлавливать. Зараза-то смертельная.

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