Ученица благовещенской гимназии организовала акцию в помощь животным

Благовещенская школьница организовала благотворительную акцию в преддверии Нового года. Ученица 1-й гимназии хочет помочь приюту «Остров спасения» и призывает к этому других.

10-летнюю Анастасию Самохину подтолкнула к этому научно-практическая конференция. В ходе неё девочка работала над темой «Привлечение школьников к волонтёрской деятельности» и организовала анкетирование среди одноклассников. Так ученица гимназии № 1 выяснила, что дети не против помощи животным.

Тогда Анастасия с помощью родителей организовала благотворительную акцию. Родители помогли сделать баннеры и повесить их в пунктах приёма помощи.

Корма, лекарства, моющие средства, продукты принимают в первом корпусе гимназии № 1 по адресу: улица Калинина, 13, и во втором корпусе гимназии: улица Чайковского, 14. Деньги можно перевести и на «голодный телефон»: 8-914-585-06-45. Акция продлится до 28 декабря.

«Мы давно с родителями помогаем "Острову спасения", возим туда ветошь, лекарства, продукты питания. Мои родители распечатали и отправили по соцсетям плакаты, чтобы привлечь больше внимания», – поделилась организатор благотворительной акции Анастасия Самохина.