В Красноярском крае 7-местный фургон перевозил 26 пассажиров, якобы связанных с амурской фирмой

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На сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю появилась необычная информация, имеющая отношение к Амурской области. В Красноярском крае сотрудники ГИБДД остановили 7-местный фургон, в котором находилось целых 26 пассажиров. Люди пояснили, что к поездке якобы имеет отношение некая амурская фирма.

Видео: 24.мвд.рф

Установлено, что пассажиров – иностранных граждан – перевозили микроавтобусом «мерседес» в Киргизию. Чтобы разместить внутри такое большое количество человек, в машине были оборудованы подвесные стеллажи.

Дальнейшее движение автобуса не допустили – транспорт был отправлен на специализированную стоянку. Пассажиров же направили до места назначения по железной дороге.

Ответ за этот случай предстоит держать водителю фургона.