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19декабря
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сегодня, 16:49 0

В китайском городе запретили праздновать Рождество

В китайском городе запретили праздновать Рождество
Фото: амур.инфо

Власти китайского города Ланфан запретили публичное празднование Рождества. Запрет коснулся рождественских украшений и мероприятий, связанных с праздником.

В постановлении чиновников говорится, что магазинам нельзя проводить рождественские представления и рекламные акции.

Продающих рождественские елки, венки, носки или фигурки Санта-Клауса также ждет наказание. Однако в администрации города уточнили, что запрет касается не праздничных товаров, а продаж на улице и действует не только на Рождество.

Помимо этого, власти призвали сообщать о «пропагандирующих религию» в парках и скверах. Какая именно религия имеется в виду, не уточняется.

По мнению исследователя Патрика Пуна, таким образом власти Ланфана выразили свою лояльность Пекину. «Это показывает их незнание того, что Рождество действительно означает для христиан. Что это не только шопинг и вечеринки, но и проявление веры», – сказал он.

Католическое Рождество не является праздником в Китае, однако праздничная атрибутика во многих городах очень популярна, сообщает GFAclaims.com.

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#жизнь #Китай

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