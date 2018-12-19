Благовещенцы не смогут выехать в Хэйхэ 1 января

Министерство экономического развития и внешних связей Приамурья сообщило о работе благовещенского пункта пропуска в праздничные дни. 1 января на пассажирской таможне – выходной день, а 31 декабря рабочий день будет длиться до 17:00.

Приобрести билеты в кассе в последний день года можно до 15:00. Последний автобус в КНР 31 декабря отправится в 15:30, а из Хэйхэ можно будет вернуться в Благовещенск в 16:00. Со 2 января пункт пропуска будет работать в обычном режиме.

Для уточнения информации следует звонить в справочную службу ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» по телефону: 59-57-64.