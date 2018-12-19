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сегодня, 16:40 0

Благовещенцы не смогут выехать в Хэйхэ 1 января

Благовещенцы не смогут выехать в Хэйхэ 1 января
Фото: amur.info

Министерство экономического развития и внешних связей Приамурья сообщило о работе благовещенского пункта пропуска в праздничные дни. 1 января на пассажирской таможне – выходной день, а 31 декабря рабочий день будет длиться до 17:00.

Приобрести билеты в кассе в последний день года можно до 15:00. Последний автобус в КНР 31 декабря отправится в 15:30, а из Хэйхэ можно будет вернуться в Благовещенск в 16:00. Со 2 января пункт пропуска будет работать в обычном режиме.

Для уточнения информации следует звонить в справочную службу ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» по телефону: 59-57-64.

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#праздники #таможня

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