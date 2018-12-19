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19декабря
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сегодня, 16:11 0

50 миллионов на поддержку бизнеса в Приамурье распределили с учетом мнения предпринимателей

50 миллионов на поддержку бизнеса в Приамурье распределили с учетом мнения предпринимателей
Фото: Минэкономразвития и внешних связей Амурской области

Принять участие в распределении дополнительных средств из областного бюджета на поддержку бизнеса могли все предприниматели Приамурья. Мнение высказали подписчики аккаунта минэкономразвития в социальных сетях и члены совета по предпринимательству региона. Им предлагали выбрать варианты распределения финансирования либо внести на рассмотрение свои предложения.

В итоге 47 миллионов рублей уйдет на субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. На остальные 3 миллиона в Приамурье создадут бизнес-инкубатор, который займется поддержкой проектов молодых предпринимателей: от разработки идеи до её коммерциализации.

«Малый и средний бизнес – основа экономического развития любого региона. Поддержка амурского бизнеса повысит качество услуг, появятся новые услуги. Поэтому работа с предпринимателями в Амурской области скажется на качестве жизни всех амурчан», – отметила Людмила Старкова, министр экономического развития и внешних связей Приамурья.

В настоящее время на территории Амурской области зарегистрировано 27 757 субъектов малого и среднего предпринимательства. По плану, до 2024 года количество МСП увеличится до 28 640. Количество занятых в сфере МСП достигнет 108 тысяч человек.

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#бизнес #областная власть

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