Начинается подготовка к чемпионату России по фигурному катанию

В среду, 18 декабря, Саранске начинаются официальные тренировки перед чемпионатом России, где будут распределены путевки в сборную страны на чемпионат Европы. На турнир заявлены 15 танцевальных и 12 спортивных пар, 18 одиночников и 18 одиночниц.

Основная интрига соревнований осталась неизменной с прошлого сезона: кто победит - Алина Загитова или Евгения Медведева. За этим противостоянием будут следить не только фанаты фигурного катания, но и далекие от спорта россияне.

По сравнению с прошлым сезоном расклады поменялись.16-летняя Загитова находится в ранге фаворитки. 19-летняя Медведева, которая пытается перезапустить карьеру после ухода от тренера Этери Тутберидзе и переезда в Канаду, претендует в Саранске в первую очередь не на победу, а на путевку в сборную страны на чемпионат Европы, сообщает Спорт Экспресс.

Вполне вероятно, что на пьедестале взрослого чемпионата России в итоге может оказаться кто-то из звездных юниорок: Алена Косторная, Александра Трусова или Анна Щербакова.

В Саранске будет как бы два параллельных зачета – абсолютный и отборочный на чемпионат Европы. И в этом самом «отборочном рейтинге» путевку на январский турнир в Минске гарантируют только две первые строчки.

Дело в том, что третья путевка на ЧЕ-2019 практически наверняка зарезервирована за Елизаветой Туктамышевой. Призер финала Гран-при перед чемпионатом России была госпитализирована с пневмонией и не участвует в чемпионате России. Вероятнее всего, в сборной одно место будут держать для нее.

Авторитет двух главных звезд чемпионата страны у судей очень высок, и при чистом прокате они, несомненно, выполнят задачу-минимум по попаданию сборную.

Что касается Медведевой, то она обозначила серьезность своих намерений, прибыв в Саранск первой из всех участников. Евгения не сумела одержать ни одной победы после скандального ухода от бывшего тренера, и сейчас для нее очень важно доказать публике и самой себе, что отъезд в Канаду не был ошибкой.

Настрой на победу также объясняется и тем, что Евгения Медведева поменяла короткую программу перед чемпионатом России. Новую программу спортсменке поставил узбекистанец Миша Ге. Медведева будет кататься под музыку из оперы Tosca Джакомо Пуччини. Старая короткая программа на музыку Orange Colored Sky Натали Коул была поставлена хореографом группы Брайана Орсера Дэвидом Уилсоном.