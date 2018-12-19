Самбисты из Свободного стали победителями дальневосточных соревнований

С 13 по 17 декабря в Петропавловске-Камчатском прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по самбо и боевому самбо. В соревнованиях приняли участие и спортсмены из Амурской области, добившись побед.

«Алексеевский городской сайт» сообщил об успехах свободненских самбистов. Их было семеро, и все заняли призовые места. Дмитрий Литвинцев, Иван Романов и Владимир Кустов завоевали первые места состязаний; Егор Губарь и Данил Кривенков стали обладателями серебряных медалей; у Ильи Замыслова и Михаила Осипова – бронза.

Как отмечается, состязания приняли в общей сложности более 250 самбистов из таких регионов, как Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Якутия и других.

«Соревнования прошли на высоком организационном уровне. На турнире в Петропавловске-Камчатском спортсмены прошли отбор на чемпионат и первенство России. Такое право заслужили только финалисты в своих весовых категориях. Путевки на главный турнир страны в составе сборной команды Амурской области завоевали 3 самбиста из города Свободного. Первенство России среди юношей состоится в феврале в Москве», – рассказал тренер ребят Антон Сенопальников.