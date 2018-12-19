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19декабря
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сегодня, 15:35 3

Самбисты из Свободного стали победителями дальневосточных соревнований

Самбисты из Свободного стали победителями дальневосточных соревнований
Фото: alekseevsk.ru

С 13 по 17 декабря в Петропавловске-Камчатском прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по самбо и боевому самбо. В соревнованиях приняли участие и спортсмены из Амурской области, добившись побед.

«Алексеевский городской сайт» сообщил об успехах свободненских самбистов. Их было семеро, и все заняли призовые места. Дмитрий Литвинцев, Иван Романов и Владимир Кустов завоевали первые места состязаний; Егор Губарь и Данил Кривенков стали обладателями серебряных медалей; у Ильи Замыслова и Михаила Осипова – бронза.

Как отмечается, состязания приняли в общей сложности более 250 самбистов из таких регионов, как Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Якутия и других.

«Соревнования прошли на высоком организационном уровне. На турнире в Петропавловске-Камчатском спортсмены прошли отбор на чемпионат и первенство России. Такое право заслужили только финалисты в своих весовых категориях. Путевки на главный турнир страны в составе сборной команды Амурской области завоевали 3 самбиста из города Свободного. Первенство России среди юношей состоится в феврале в Москве», – рассказал тренер ребят Антон Сенопальников.

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#Дальний Восток #Свободный #спорт

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Комментарии
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  • Ремарк

    Ремарк
    37 минут назад

    кто такой этот алексеевский сайт? города нет такого. Алексеев его держит?)))))))))) а вообще он даже не зарегистрирован в роскомнадзоре.

  • Ремарк

    Ремарк
    35 минут назад

    сейчас его держат, чтобы фамилию бывшего градоначальника через его детей было куда впихнуть? из СИЗО продолжает руководить? интересно! деньги есть у предпринимателя и даже сайт сделал ГОРОДСКИМ и тпа официальным. хах. наша действительность в стране!

  • Аня2828

    Аня2828
    18 минут назад

    вот обьективно дети молодцы

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