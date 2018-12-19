Мамаев и Кокорин продолжают сидеть в СИЗО

Суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест Кокорина и Мамаева. Она не удовлетворена.

18 декабря Московский городской суд рассмотрел апелляцию на арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга футболистов Александра Протасовицкого. Все четверо в настоящее время являются фигурантами дела о хулиганстве и нанесении побоев. Ранее суд продлил им арест до 8 февраля 2019 года.

Футболисты не присутствовали на самом заседании суда. Они участвовали в нем по видеосвязи. В ходе суда Мамаев сказал, что хотел бы встретить Новый год дома с семьей. Он также подчеркнул, что в настоящее время все экспертизы завершены, поэтому они не смогут повлиять на расследование, сообщает Федерал пресс.

Адвокат Александра Кокорина, в свою очередь, передал суду заключение главврача «Зенита», в котором указано, что футболист нуждается в восстановлении после травмы вне стен СИЗО. А психолог заключил, что Кокорину также необходимо восстановление нервной системы.

Суд принял решение об отклонении апелляции на арест фигурантов дела. Кокорин, его брат, Мамаев и Протасовицкий останутся в СИЗО до 8 февраля следующего года. Им придется встретить Новый год в Бутырке.

Алана, жена Мамаева поддержала мнение мужа в прямом эфире Instagram. «Правильно Паша всё сказал. Это реально позор. Все, кто считает так же, как и мы, можете приехать в Бутырку, высказать свое мнение. Это уже просто бред. За что их там держать столько времени? Уже все доводы, которые можно сказать, сказали. Все аргументы», – сказала она.