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19декабря
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сегодня, 15:07 1

В 2019 году сокращать работников планируют в медиасфере и сфере маркетинга

В 2019 году сокращать работников планируют в медиасфере и сфере маркетинга
Фото: Амур.инфо

В ходе опроса, посвященного планам работодателей на 2019 год, выяснилось, что почти четверть работодателей (23 %) планирует сократить часть персонала в 2019 году. Это медиасфера, сфера маркетинга и продуктов питания. О расширении штата думают только 18 % компаний, пишет «Российская газета», ссылаясь на исследование портала Rabota.ru.

Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в медиасфере, сфере маркетинга и продуктов питания. Меньше всего сокращений будет в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса. 18 процентов компаний планируют расширяться.

Больше всего настроены набирать персонал компании, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании. Об открытии новых направлений деятельности компаний думают 20 процентов опрошенных работодателей. Чаще всего об этом думают в IT-сфере.

17 процентов планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение, и здесь опять о себе заявляют IT-компании и строительные. При этом девять процентов опрошенных планируют сократить бюджет на рекламу и продвижение. Среди них в основном ритейлеры.

Каждый десятый работодатель, 12 процентов, хотят ввести новые нематериальные бонусы для работников. Больше всего таким образом мотивировать сотрудников намерены компании, предоставляющие услуги для бизнеса, меньше всего – компании финансового сектора. Еще десять процентов респондентов решили сосредоточиться на одном направлении бизнеса, шесть процентов – переехать в связи с расширением компании.

В исследовании приняли участие 300 работодателей.

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