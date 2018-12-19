В 2019 году сокращать работников планируют в медиасфере и сфере маркетинга

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Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в медиасфере, сфере маркетинга и продуктов питания. Меньше всего сокращений будет в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса. 18 процентов компаний планируют расширяться.

Больше всего настроены набирать персонал компании, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании. Об открытии новых направлений деятельности компаний думают 20 процентов опрошенных работодателей. Чаще всего об этом думают в IT-сфере.

17 процентов планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение, и здесь опять о себе заявляют IT-компании и строительные. При этом девять процентов опрошенных планируют сократить бюджет на рекламу и продвижение. Среди них в основном ритейлеры.

Каждый десятый работодатель, 12 процентов, хотят ввести новые нематериальные бонусы для работников. Больше всего таким образом мотивировать сотрудников намерены компании, предоставляющие услуги для бизнеса, меньше всего – компании финансового сектора. Еще десять процентов респондентов решили сосредоточиться на одном направлении бизнеса, шесть процентов – переехать в связи с расширением компании.

В исследовании приняли участие 300 работодателей.