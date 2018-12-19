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В Приамурье два года не могут найти пропавшего мужчину

В Приамурье два года не могут найти пропавшего мужчину
Фото: 28.мвд.рф

Пресс-служба УМВД России по Амурской области 19 декабря сообщила о розыске мужчины, пропавшего два года назад. Амурчан просят помочь в поисках этого человека.

ОМВД России по ЗАТО Циолковский разыскивается Вадим Сергеевич Брайер 1990 года рождения. 21 декабря 2016 года он ушел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы Вадима: на вид 26-27 лет, рост около 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, средней длины, глаза карие. Носит бороду и усы. Есть и особая примета: шрам от операционного вмешательства по удалению паховой грыжи длиной 5-7 сантиметров.

На момент ухода мужчина был одет в шапку из синтетического материала спортивного фасона черного цвета, пуховик черного цвета, синие джинсы с потертостями, зимние ботинки черного цвета на сплошной подошве.

«Вся перечисленная одежда не по размеру и визуально выглядит больше телосложения разыскиваемого», – отмечает ведомство.

Всех, кому известно о местонахождении Вадима Брайера, просят сообщить по телефонам: 8 (41643) 91-3-17 (дежурная часть), 8 (41643) 91-1-85 (отдел уголовного розыска), 8-914-618-02-92.

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