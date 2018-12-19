Безопасность амурчан в праздник обеспечат полицейские, МЧС и Росгвардия

В правительстве Амурской области прошло заседание региональной антитеррористической комиссии. Его провел губернатор Приамурья Василий Орлов. Основным стал вопрос о мерах по обеспечению безопасности жителей региона в местах с массовым пребыванием людей в период новогодних и рождественских праздников.

Как рассказал замначальника ГУ МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин, в праздничных мероприятиях планируется задействовать 759 учреждений с массовым пребыванием детей. Готовятся 27 площадок для запуска фейерверков. ГУ МЧС Амурской области проводятся профилактические работы на объектах празднования, в местах хранения и реализации пиротехники, в местах запуска.

Обеспечить общественный порядок во время праздников готовы амурские полицейские. Так, маршруты патрулирования будут приближены к местам проведения массовых мероприятий. Предусмотрено увеличение плотности патрульно-постовых нарядов на постах дорожно-патрульной службы и контрольно-пропускных пунктах. На объектах проведения новогодних и рождественских праздников проводятся проверки. Охранять общественный порядок на праздниках также будут сотрудники амурского управления Росгвардии.

«Наша задача – приложить максимум усилий для обеспечения безопасности амурчан во время праздников. По области пройдет множество торжественных мероприятий. Необходимо чтобы они прошли на высоком уровне и без происшествий. Для этого важно организовать хорошее взаимодействие между главами районов, поселений, руководством правоохранительных и контролирующих органов», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.