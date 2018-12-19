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Безопасность амурчан в праздник обеспечат полицейские, МЧС и Росгвардия

Безопасность амурчан в праздник обеспечат полицейские, МЧС и Росгвардия

В правительстве Амурской области прошло заседание региональной антитеррористической комиссии. Его провел губернатор Приамурья Василий Орлов. Основным стал вопрос о мерах по обеспечению безопасности жителей региона в местах с массовым пребыванием людей в период новогодних и рождественских праздников.

Как рассказал замначальника ГУ МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин, в праздничных мероприятиях планируется задействовать 759 учреждений с массовым пребыванием детей. Готовятся 27 площадок для запуска фейерверков. ГУ МЧС Амурской области проводятся профилактические работы на объектах празднования, в местах хранения и реализации пиротехники, в местах запуска.

Обеспечить общественный порядок во время праздников готовы амурские полицейские. Так, маршруты патрулирования будут приближены к местам проведения массовых мероприятий. Предусмотрено увеличение плотности патрульно-постовых нарядов на постах дорожно-патрульной службы и контрольно-пропускных пунктах. На объектах проведения новогодних и рождественских праздников проводятся проверки. Охранять общественный порядок на праздниках также будут сотрудники амурского управления Росгвардии.

«Наша задача – приложить максимум усилий для обеспечения безопасности амурчан во время праздников. По области пройдет множество торжественных мероприятий. Необходимо чтобы они прошли на высоком уровне и без происшествий. Для этого важно организовать хорошее взаимодействие между главами районов, поселений, руководством правоохранительных и контролирующих органов», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#жизнь #праздники

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Безопасность от чего? От взятия Курил? Или может быть новой столицы Приморья?..

    А может быть от экономической безопасности? От подорожания цен на топливо и продукты?...))

    От чего безопасность?))..

    Может быть безопасность от самих росгвардейцев, полицаев и МЧС-ников?

    В Советское время не было такого количество служб безопасности, а уж тем более в Новогодние праздники))

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    Безопасность амурчан в праздник обеспечат полицейские, МЧС и Росгвардия

    В остальное время безопасность амурчан будут обеспечивать Бэтмэн, Железный Человек и черепашки-ниндзя.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

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