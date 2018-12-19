На таможне Благовещенска задержали пять килограммов серебряных изделий

На пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ таможенники задержали партию серебряных браслетов общим весом пять килограммов. 344 ювелирных изделия на сумму 1,3 миллиона рублей обнаружили с помощью рентген-установки.

Гражданин КНР пытался вывезти ювелирные изделия из России в Китай. Судя по количеству ввозимого товара, его вывозили для коммерческих целей, и товар необходимо было задекларировать. Но этого гражданин КНР не сделал.

Согласно заключению эксперта, задержанный товар – металлические браслеты известной торговой марки Pandora – сделан из серебра 925 пробы.

Благовещенская таможня в отношении физического лица возбудила дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. По решению Благовещенского городского суда, гражданин КНР был признан виновным в совершении административного правонарушения, а задержанный у него товар конфискован, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.