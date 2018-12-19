В Свободном перевернулся внедорожник (видео)
Утром 19 декабря в Свободном произошло ДТП с переворотом. Его участником стал внедорожник. Водитель машины получил травмы.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась около 08:00 в районе дома № 70 по улице Подгорной. Водитель автомобиля Toyota Hilux Surf не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, опрокидывание. Также произошел наезд на дерево. В результате аварии пострадал водитель «тойоты» 1982 года рождения.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и подробности происшествия.
Видео: instagram.com/svbnews
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