Тындинским детям-сиротам вручили ключи от квартир

Фото: пресс-служба администрации Тынды

В преддверии Нового года собственное жилье получили две сироты. Ключи от однокомнатных квартир девушкам вручил заместитель главы администрации Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив Павел Козменчук.

Светлана по решению суда стояла в очереди на получение квартиры как ребенок-сирота с 2015 года. Теперь она хозяйка однокомнатной квартиры в 41,4 квадратных метра в микрорайоне Новый Таежный.

Сейчас она живет с 4-летней дочерью в съемной квартире в Благовещенске, работает воспитателем в детском саду. Рассказывает, что звонок из тындинской городской администрации стал большой неожиданностью. «Переехать жить в Тынду я планирую весной. Сейчас я нахожусь в отпуске, поэтому приехала из Благовещенска получить ключи и посмотреть квартиру. Столько лет ждала. До сих пор не верю в свое счастье. Уже представляю, как обустрою гостиную и кухню, какая будет мебель и шторы», – делится радостью Светлана.

Счастливой хозяйкой однокомнатной квартиры в центре города стала и Анастасия, которая также по решению суда с 2015 года стояла в очереди на получение жилья как сирота. Долгие годы с двумя сыновьями она ютилась в общежитии. «Условия проживания в общежитии были просто ужасными, постоянно пьяные и шумные соседи. У меня два малолетних ребенка. Из-за этого мне пришлось отдать их в круглосуточный садик. Сейчас, когда я получила ключи от квартиры, мы наконец-то будем жить вместе», – еле сдерживая слезы, рассказывает Анастасия.

Мэр Тынды Марина Михайлова уже не раз озвучивала проблему с обеспечением квартирами сирот. Сейчас в администрации города находится 43 исполнительных листа. Глава города возмущена просроченными исполнительными листами по детям-сиротам, которые допустила предыдущая власть: «Печальное наследство нам досталось в плане жилья и в плане обязательств по обеспечению жилплощадью. Более сорока нереализованных исполнительных листов с 2015 года по детям-сиротам. К сожалению, сейчас предоставить всем жилье нет возможности. Область дает деньги на приобретение, в лучшем случае, двух квартир. Но если мы дальше будем так накапливать, то это никуда не годится. Поэтому изыскиваем средства. Сейчас занялись инвентаризацией жилого фонда. Уже выявлены помещения, которые мы будем предоставлять детям-сиротам. Однокомнатную квартиру освободил Геннадий Корсаков – бывший председатель спорткомитета администрации города Тынды, который занимал это жилье с 2015 года. До конца года еще три квартиры детям-сиротам мы планируем выдать. Но я надеюсь, в следующем году темпы увеличим».

Марина Михайлова и ее команда уже сейчас в срочном порядке решают этот болезненный вопрос: помимо приобретения жилья на вторичном рынке, в здании Амурского технического колледжа уже приготовили две однокомнатные квартиры для детей-сирот. С 2014 года на отопление и содержание огромных пустующих площадей в этом здании из городского бюджета потратили около пяти миллионов рублей.

«Сейчас здесь идет переоборудование пустых кабинетов в жилые помещения. Уже сданы под ключ две однокомнатные квартиры – с ремонтом и новой сантехникой, кухней в 16 квадратных метров. После оформления необходимых документов эти квартиры будут переданы в собственность детям-сиротам», – прокомментировала первый заместитель главы администрации Тынды по стратегическому планированию, экономике и финансам Виктория Щекалева.

Всего здесь планируется переоборудовать более тридцати квартир. До конца этого года администрация Тынды планирует обеспечить еще трех детей-сирот собственными квартирами. Если в 2017 году жилье было предоставлено двум сиротам, то в этом году счастливыми новоселами станут шестеро. На следующий год городская администрация планирует предоставить десять квартир.