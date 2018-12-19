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19декабря
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сегодня, 14:20 1

Амурское ракетное соединение впервые получило наименование «Ударное»

Амурское ракетное соединение впервые получило наименование «Ударное»
Фото: structure.mil.ru

В Амурском объединении Восточного военного округа в несколько раз выросло количество ударных подразделений. Наряду с ними впервые, по результатам боевой подготовки ракетному соединению общевойсковой армии ВВО, вооруженному «Искандером», присвоено почетное наименование «Ударное».

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, проверка военнослужащих включала сдачу нормативов по основным предметам боевой подготовки, выполнение контрольных стрельб из стрелкового оружия, вождение боевых машин, состояние укомплектованности подразделений и уровень воинской дисциплины.

Кроме ракетного соединения в полном составе, положительных результатов испытаний достигли мотострелковые, артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения, а также подразделение радиоэлектронной борьбы. В течение 2019 года они будут носить почетное наименование «Ударное».

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#военные

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