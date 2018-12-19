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Ясно и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 20 декабря

Ясно и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 20 декабря
Фото: Амур.Life

20 декабря в Амурской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит 36...41, местами – 29...34, по югу – 23...28, местами – 30...35 градусов ниже нуля. Днем по северу мороз достигнет 15...20 градусов, по югу – 13...18.

В Благовещенске будет ясно, без осадков. Южный, юго-восточный ветер разгонится до 5 метров в секунду. Уличные термометры ночью покажут минус 22...24, днем – 13...15, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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