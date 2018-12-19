Племенных коров в Приамурье больше не будут осеменять быки

В племенных молочных хозяйствах Амурской области на 100 % перешли на искусственное осеменение. Быки для этого больше не используются. Всего к 1 декабря в Приамурье процедуру искусственного осеменения прошли 12 034 коровы и телки. В областном управлении ветеринарии подвели итоги года.

В сельхозпредприятиях области охват искусственным осеменением составил 89 %, в личных подсобных хозяйствах амурчан – 28 %.

«Показатель очень неплохой. Искусственное осеменение для наших хозяйств – уже норма и становится всё более востребованным у животноводов. При правильной организации процесса искусственное осеменение является основным средством запланированного запуска и отёла, а также профилактики и оздоровления стада от заразных заболеваний, передающихся при естественном спаривании животных. Кроме того, искусственное осеменение дает возможность постоянно улучшать продуктивные качества животных», – отметил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства области Сергей Самохвалов.

Итоговое совещание в управлении собрало свыше 70 специалистов со всей области, представителей законодательного собрания, управления ветеринарии и областного минсельхоза. Лучшие операторы искусственного осеменения области были награждены благодарственными письмами и ценными подарками. Лучшей ветеринарной станцией в области искусственного осеменения стала «Ивановская районная станция по борьбе с болезнями животных».

В настоящее время в области работают 138 пунктов искусственного осеменения. Только за последние два года были открыты 10 таких объектов. При этом специалисты племенного отдела управления ведут целенаправленный подбор быков-производителей для каждого конкретного стада.

«Мы работаем сразу с несколькими поставщиками семени, и будущие "отцы" амурских телят отбираются по специальным каталогам. На каждого быка, чье семя мы можем использовать, заведен отдельный файл, где можно посмотреть не только его родословную и фотографию, но и все прочие показатели. А также результат — удои, вес и плодовитость его уже взрослых "дочерей". Исходя из этих данных, мы подбираем быка под конкретное стадо. В одном случае требуется, например, улучшить удои, в другом – жирность молока», – объясняет начальник племенного отдела амурского управления ветеринарии и племенного животноводства Елена Талалай.

В планах управления на следующий год – довести охват искусственным осеменением на всех сельхозпредприятиях области как минимум до 90 % и сохранить положительную динамику прироста в личных хозяйствах.

В 2018 году из областного бюджета было выделено 18,3 миллиона рублей. Средства, в частности, пошли на компенсацию стоимости семени быков-производителей для амурских аграриев, приобретение жидкого азота для его хранения, а также на оплату техникам-осеменаторам в ЛПХ, сообщает областное управление ветеринарии.