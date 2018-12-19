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19декабря
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сегодня, 13:45 7

В России запретят устанавливать уличные табло с курсами валют

В России запретят устанавливать уличные табло с курсами валют
Фото: Амур.инфо

В закон «О валютном регулировании и валютном контроле» внесены изменения. Поправки одобрил Владимир Путин. Подписанный президентом документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения позволяют Центробанку запретить финансовым организациям размещать табло с курсами валют на улицах. Как сообщают «Ведомости», необходимость ужесточения распространения информации о курсах валют объясняется борьбой с незаконными обменниками, которые используют наружную рекламу для привлечения клиентов.

«Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные точки обмена валют, которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», – отмечал в феврале представитель Центробанка. Сами банки, как правило, размещают сведения о курсах валют внутри помещений. Запрет не распространится на окна и витрины кредитных учреждений.

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#финансы

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    у нас и валюты то нет

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Не ту страну назвали Гондурасом.

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    они с другой планеты? как наличие этих табло может повлиять на работу обменников? сотрудники обменников заблудятся без табло в городе и больше не смогут купить валюту? как всегда борятся со следствием, а не с причиной. лицо грязное, но моем зеркало. или может я чего не понимаю?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Путин уже не знает как отвлечь народ от дум о стабильности? Стабильности курса рубля? И могущества клятого бакса? Очередной дурацкий закон.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    меньше знаешь крепче спишь. вообще запретить вывески, кроме агиток ЕР

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    Написано, что запрет не распространяется на окна и витрины кредитных учреждений.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Открыт секрет, что же мешало нормальной жизни в стране, развитию экономики, появлению нормальных законодательных инициатив и т.п. процессам...

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