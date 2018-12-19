В России запретят устанавливать уличные табло с курсами валют

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Изменения позволяют Центробанку запретить финансовым организациям размещать табло с курсами валют на улицах. Как сообщают «Ведомости», необходимость ужесточения распространения информации о курсах валют объясняется борьбой с незаконными обменниками, которые используют наружную рекламу для привлечения клиентов.

«Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные точки обмена валют, которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», – отмечал в феврале представитель Центробанка. Сами банки, как правило, размещают сведения о курсах валют внутри помещений. Запрет не распространится на окна и витрины кредитных учреждений.