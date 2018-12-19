Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Белогорска нашлась

Со слов Ирины, ее мама сама вышла на связь, попросив забрать ее из Якутска. Там Наталья оказалась по инициативе неких волонтеров, предлагавших помощь. Других подробностей Ирина не сообщила. В Белогорск женщина вернулась 16 декабря.