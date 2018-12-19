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сегодня, 12:46 2

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Белогорска нашлась

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Белогорска нашлась
Фото: pravo.media

53-летняя жительница Белогорска Наталья Барабанова, которая пропала в начале декабря при странных обстоятельствах, нашлась. Как сообщила ИА «Амур.инфо» ее дочь Ирина, с Натальей сейчас все в порядке, она находится в Белогорске.

Со слов Ирины, ее мама сама вышла на связь, попросив забрать ее из Якутска. Там Наталья оказалась по инициативе неких волонтеров, предлагавших помощь. Других подробностей Ирина не сообщила. В Белогорск женщина вернулась 16 декабря.

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Странная женщина.

  • nerro

    nerro
    47 минут назад

    Нагулялась

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