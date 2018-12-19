Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Белогорска нашлась
53-летняя жительница Белогорска Наталья Барабанова, которая пропала в начале декабря при странных обстоятельствах, нашлась. Как сообщила ИА «Амур.инфо» ее дочь Ирина, с Натальей сейчас все в порядке, она находится в Белогорске.
Со слов Ирины, ее мама сама вышла на связь, попросив забрать ее из Якутска. Там Наталья оказалась по инициативе неких волонтеров, предлагавших помощь. Других подробностей Ирина не сообщила. В Белогорск женщина вернулась 16 декабря.
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