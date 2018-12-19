Коричневая вода течет из кранов в селе Октябрьского района

Жители поселка Восточный Октябрьского района прислали в редакцию ИА «Амур.инфо» фотографии водопроводной воды. Чтобы вода стала прозрачной, людям приходится сливать ее порой по полчаса.

Вода в многоквартирные дома Восточного поступает из скважины. «Три года живу в этом доме. Периодически вода ржавая бежит из крана, как "Юпи". Ждешь порой по полчаса, по часу, пока она пробежит, чтобы чистая пошла. Титан мы раз в месяц чистим, там в титане ужас что творится», – рассказал Амур.инфо житель Восточного Игорь. Водонагреватель в его квартире «проело ржавчиной», сейчас мужчина меняет оборудование.

Центральным водоснабжением в Восточном пользуются две трехэтажки, три двухэтажки и социальные учреждения. «Вода везде плачевная. Мы пьем эту воду, кушать варим. Поэтому долго сливать приходится. Мы не ставим счетчики, если поставим, это сколько будет мотать, тогда придется фильтры ставить», – добавил местный житель.

Врио главы администрации сельсовета Елена Кашлакова пояснила, что вода в селе «железистая» давно. В 2013 году приезжали специалисты Роспотребнадзора, брали пробы. В селе меняли насос, бурили новую скважину, но эффекта это не дало. Скважина, отметили в сельсовете, находится на балансе Октябрьского района.

Заместитель главы администрации Октябрьского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и транспорту Владимир Сафронов рассказал Амур.инфо, что вода с превышением ПДК по железу не только в Восточном, но и в других селах района.

«В этом поселении мы меняли бак водонапорной башни, бурили скважину новую, но это ничего не дает, вода с железом у нас по всему району. На данный момент в Екатеринославке в Северном микрорайоне установили модульную станцию водоочистки. Подобная станция уже установлена, но пока не введена в эксплуатацию в микрорайоне Таежный», – пояснил заместитель главы.

Оборудование покупается за счет районного бюджета. В Таежном на установку станции ушло примерно 2 миллиона 700 тысяч рублей. Модульную станцию водоочистки планируется установить и в Восточном. Также решить проблему с качеством воды необходимо в Максимовке и в Николо-Александровке Октябрьского района.

На сайте управления Роспотребнадзора сообщается, что проблемы водоснабжения являются актуальными для Амурской области, которая отнесена к регионам с повышенным содержанием в питьевой воде компонентов природного происхождения – железа и марганца.

В ряде случаев ненадлежащее качество питьевого водоснабжения обусловлено отсутствием систем очистки подаваемой питьевой воды, ветхим состоянием водопроводных сетей, несвоевременной заменой изношенных участков распределительных сетей, неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием водопроводных сооружений, что приводит к ухудшению качества воды уже в процессе ее подачи к потребителям.

По итогам первого полугодия 2018 года, контроль состояния питьевой воды систем централизованного питьевого водоснабжения проводился в 212 мониторинговых точках на территориях всех муниципальных районов и городов области. Из разводящей сети было исследовано 2 086 проб питьевой воды по санитарно-химическим и 3 230 проб воды по микробиологическим показателям. Удельный вес нестандартных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети по микробиологическим показателям составил 1,4 %.

Специалисты управления Роспотребнадзора обращают внимание амурчан на то, что в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты этой услуги.