В Приамурье ждут 200 тысяч доз вакцины от бешенства для домашних животных

До конца текущей недели Амурская область должна получить несколько сотен доз вакцины для сельскохозяйственных животных. Также вакцинировать будут животных диких. Тем временем в области ждут результаты исследований, которые покажут – откуда именно вирус бешенства попал в Приамурье.

Сообщается, что на данный момент практически полностью привит скот в Михайловском районе, также вакцинируют животных в селах Константиновского, Завитинского и Октябрьского районов. Именно там были зафиксированы случаи заболевания бешенством диких хищников.

Из 180 взятых проб – в 12 подтвердили наличие вируса: 9 – у лис, 3 – у енотовидных собак. Сейчас управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области направило материалы в НИИ Владимира, чтобы выявить, откуда впервые за много лет вирус пришел в Приамурье.

«Во Владимире смогут определить так называемые фамилию имя и отчество вируса. Мы знаем, что ежегодно в близлежащих регионах – это Хабаровский край, Еврейская область, Приморье, Забайкалье – у них ежегодно регистрируются случаи заболевания бешенством. И мы попросили произвести это секвенирование, чтобы посмотреть, откуда именно этот вирус к нам поступил. Будем потом прорабатывать вопрос по вакцинации дикой фауны. К примеру, если выяснится, что это со стороны Еврейской автономной области либо Хабаровска, то в Архаре, Бурее более усиленную вакцинацию диких хищников будем проводить. Будем просить вакцину, чтобы этот угол так называемый нам прикрыть», – пояснил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

На сегодняшний день для стабилизации ситуации за счет федеральных средств в Приамурье уже поступило 120 тысяч доз вакцины для диких животных. Если вакцина для сельскохозяйственных животных делается в виде инъекций, то диким раскладывают специальные съедобные брикеты с лекарством.

Управление по контролю регулирования и охране животного мира должны были отработать территории, на которых нужно будет разложить вакцину. В первую очередь это будут территории с большим количество скопления диких хищников – лис, волков и енотовидных собак.

Ранее бешенство среди сельскохозяйственных животных было обнаружено в трех случаях: два – у крупного рогатого скота и один – у лошади. Все они зафиксированы на территории Михайловского района, поэтому было принято решение вакцинировать там всех животных. Почти все уже привиты.

«Кроме того, до конца недели в область поступят еще 200 тысяч доз вакцины, благодаря чему мы сможем точечно закрыть центральные и южные районы области», – рассказал Сергей Самохвалов.

Отдельная работа проводится с населением, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По информации министерства здравоохранения, сейчас в Приамурье есть запас вакцины от бешенства для людей – 1 722 дозы, ситуацию держат на особом контроле.

Как сообщало Амур.инфо, в Константиновском районе лиса с признаками бешенства напала на школьницу. Животное отогнал брат девочки.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало памятку с напоминанием об основных мерах профилактики бешенства среди населения.