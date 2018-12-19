Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:15 6

В Свободном произошел скандал в местной поликлинике (видео)

В Свободном произошел скандал в местной поликлинике (видео)
Фото: кадр видео

Новостной инстаграм-паблик SVB NEWS опубликовал видео, снятое, как утверждается, в поликлинике города Свободного, расположенной по адресу: улица Орджоникидзе, 78. Речь на записи идет о том, что рентгенолог 18 декабря якобы отказала пациенту в приеме. «Хотя у пациента и направление на рентген, и карточка, и полис были в наличии», – пишет паблик.

«Объясните, пожалуйста, почему вы мне отказываете в приеме? У меня есть направление, почему вы мне не хотите сделать рентген?» – слышен за кадром голос девушки, которая, по-видимому, и снимает происходящее. Женщина в белом халате отвечает, что направление «не обосновано». Девушка в дальнейшей беседе утверждает, что у нее болит спина и терапевт направил ее на рентген. «Выйдите из кабинета, вы мне мешаете работать», – говорит на это женщина.

Как выяснило ИА «Амур.инфо», по адресу: Орджоникидзе, 78, в Свободном расположен филиал ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника». Заместитель главного врача по медицинской части этого учреждения Галина Серикова подтвердила информагентству, что видео снято в этом филиале 18 декабря.

По данному факту сейчас проводится служебное расследование. О его результатах ИА «Амур.инфо» сообщит дополнительно.

Видео: instagram.com/svbnews

Просмотров всего: 1490

#здоровье #происшествия #Свободный

распечатать


Происшествия 2

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Белогорска нашлась
Общество

В Приамурье ждут 200 тысяч доз вакцины от бешенства для домашних животных
Происшествия

В амурские колонии пытались пронести алкоголь, телефоны и наркотики
Происшествия

Амурчане-браконьеры заплатят штраф за трех косуль
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • lana78

    lana78
    1 час назад

    ВО ВСЕМ ВИНОВАТ СКОТЧ

  • Александр1966

    Александр1966
    39 минут назад

    рыба гниет с головы,и ещё бы узнать как у господина Субботина отчетность по показателям? хотелось бы увидеть годовой отчет, наверняка мы впереди страны всей

  • Александр1966

    Александр1966
    36 минут назад

    а с другой стороны посмотреть: чуть что срвзу в сеть!!!а к руководству кто-нибуть обращался?может сначала бы руководству пожаловаться?

  • Myxira

    Myxira
    25 минут назад

    Возможно, терапевт должен был при болях в спине направить к специалисту, скажем, к хирургу, а тот уже на рентген - в этом не обоснованность направления от терапевта?...

  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    23 минуты назад

    Министр виноват, утратил уважение подчинённых, вот и рулит каждый по своему.Петрухина в министры и посмотрим через сто дней.

  • добренький

    добренький
    20 минут назад

    КОГО ГУБЕРНАТОР СЕЙЧАС СНИМАТЬ С ДОЛЖНОСТИ БУДЕТ????МОЖЕТ ПОРА СУБОТИНА????

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь