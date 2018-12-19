В Свободном произошел скандал в местной поликлинике (видео)

Фото: кадр видео

Новостной инстаграм-паблик SVB NEWS опубликовал видео, снятое, как утверждается, в поликлинике города Свободного, расположенной по адресу: улица Орджоникидзе, 78. Речь на записи идет о том, что рентгенолог 18 декабря якобы отказала пациенту в приеме. «Хотя у пациента и направление на рентген, и карточка, и полис были в наличии», – пишет паблик.

«Объясните, пожалуйста, почему вы мне отказываете в приеме? У меня есть направление, почему вы мне не хотите сделать рентген?» – слышен за кадром голос девушки, которая, по-видимому, и снимает происходящее. Женщина в белом халате отвечает, что направление «не обосновано». Девушка в дальнейшей беседе утверждает, что у нее болит спина и терапевт направил ее на рентген. «Выйдите из кабинета, вы мне мешаете работать», – говорит на это женщина.

Как выяснило ИА «Амур.инфо», по адресу: Орджоникидзе, 78, в Свободном расположен филиал ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника». Заместитель главного врача по медицинской части этого учреждения Галина Серикова подтвердила информагентству, что видео снято в этом филиале 18 декабря.

По данному факту сейчас проводится служебное расследование. О его результатах ИА «Амур.инфо» сообщит дополнительно.

Видео: instagram.com/svbnews