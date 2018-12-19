Благовещенцев приглашают поучаствовать в соревнованиях по скандинавской ходьбе

В воскресенье, 23 декабря, в Благовещенске пройдет международная встреча любителей скандинавской ходьбы. Организаторы соревнований приглашают к участию всех желающих. Спортсменам будет предложено пройти по благовещенской набережной от площади Ленина до Маяка (Мухина, 1), и обратно. В целом маршрут составит около 5 километров.

100 человек, которые финишируют первыми, получат приятные сувениры. Абсолютно всем дошедшим до линии финиша будет вручен сертификат участника, отмечают организаторы и добавляют, что если правильно одеться и соблюдать технику ходьбы, то холодно не будет.

«Главное – правильно одеться: штаны на синтепоне и на лямках, чтобы от ветра была защищена спина. Если штаны без лямок, то наденьте удлиненную куртку, которая будет прикрывать ягодицы. Важно, чтобы штаны не были обтягивающими, иначе ноги будут мерзнуть. Обязательно наденьте двойные варежки, ботинки на толстой подошве или используйте самонагревающиеся стельки и шапку-скафандр (балаклава), которая будет защищать голову, шею и часть лица. За полчаса до выхода на улицу надо намазать лицо кремом, а для большего эффекта – поверх дополнительно растительным маслом, которое через 10 минут, как впитается, нужно промокнуть салфеткой», – дала совет по экипировке соорганизатор мероприятия, дипломированный инструктор по скандинавской ходьбе Ольга Савватеева.

Покорить благовещенскую «пятерку» приедут около 100 участников из китайского города Хэйхэ. На старт встанут представители городских общественных организаций, спортсмены клуба любителей бега «Бег к мечте».

Старт соревнований на набережной реки Амур в районе площади Ленина. Начало в 13:00. Участие бесплатное, но при себе необходимо иметь инвентарь – скандинавские или трекинговые палки.