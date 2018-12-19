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19декабря
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сегодня, 11:53 4

Благовещенцы задолжали более 882 миллионов рублей за тепло и воду

Благовещенцы задолжали более 882 миллионов рублей за тепло и воду
Фото: zhiznrajona.ru

Сотрудники «Амурских коммунальных систем» подсчитали, сколько долгов накопилось у благовещенцев за тепло и воду. Предприятия и жители города на 1 декабря 2018 года накопили долги в размере 882 миллиона 614 тысяч рублей. Из них юридические лица задолжали более 36 миллионов, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК – более 430 миллионов, бытовые потребители – более 415 миллионов.

В список должников попадают и бюджетные организации. Их общий долг составляет почти 11 миллионов рублей. Так, Амурский аграрный колледж задолжал за тепло около 858 тысяч рублей, а за воду – 102 тысячи рублей. Долг за тепло ФГБОУ «Центрального жилищно-коммунального управления» Министерства обороны РФ превышает 2 миллиона 83 тысячи рублей. Их коллеги из «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области» задолжали 1,77 миллиона рублей.

Среди управляющих компаний в должниках числятся «Жилкомэнерго». Только за воду компания не доплатила ресурсоснабжающей организации свыше миллиона рублей. Также не оплачены счета, выставленные «ЖК-Сервис», «ТСЖ Монолит», «ТСЖ Сервис».

«"Амурские коммунальные системы" предпринимают все законные методы борьбы со злостными неплательщиками. Для должников составляются и направляются претензии о долгах, уведомления об ограничении или отключении подачи ресурса. Неплательщиков посещают инспекторы и проводят разъяснительные работы. Если должник не желает выплачивать долг самостоятельно, сотрудники АКС имеют право пойти на крайние меры и подать на должника в суд после двух неоплаченных платежей», – рассказали в АКС.

Если предприятие уже было замечено в недобросовестной оплате коммунальных счетов, его берут на усиленный контроль, и инспекторы АКС раз в несколько месяцев сами приезжают сверить показатели счетчиков, чтобы не допустить повторения бесплатного пользования ресурсами.

«Важно понимать, что злостные неплательщики вредят не только АО "АКС", но и всему городу. К примеру, на 500 тысяч рублей, которые должна "Амурским коммунальным системам" управляющая компания "Жилкомсервис", можно приобрести и установить 600 метров современной полимерной теплоизолированной трубы из изопрофлекса», – добавили в АКС.

На сайте АО «АКС» можно ознакомиться с полным списком должников, который обновляется каждый месяц.

«На фоне этих недобросовестных плательщиков, уверяющих, что им не платит население, имеются компании, отличающиеся 100 % своевременной оплатой. Например, всегда вовремя вносят оплату УК "Золотые ключи", ЖСК № 11, 12, 15, 19, также ТСЖ "Наш дом 20". Каждую из этих компаний хочется похвалить за качественное исполнение договорных обязательств», – отметила директор по сбытовой деятельности АО «АКС» Юлия Ланкина.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Глупые, не то что энергетики, в ОДН долги соседей затолкали и всё нормально, а на заявления жителей разобраться с возросшим в разы ОДН за последние 3 месяца отвечать не собираются. Куда дальше жаловаться идти на них?

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    ОДН растёт неимоверно-при отсутствии лампочек в подъездах

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Каждый вновь родившийся благовещенец уже должен АКС, примерно, 2 тысячи рублей!

  • Виктогрия

    Виктогрия
    1 час назад

    Я вот за тепло плачу вовремя, управляйка "Золотые ключи", а толку... дома холодно!! жалуемся, а действий никаких!!

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