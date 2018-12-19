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19декабря
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сегодня, 11:33 0

В амурские колонии пытались пронести алкоголь, телефоны и наркотики

В амурские колонии пытались пронести алкоголь, телефоны и наркотики
Фото: www.amur.info

С начала 2018 года сотрудники управления Федеральной службы по исполнению наказаний задержали больше 10 человек, пытавшихся передать в колонии запрещенные предметы и вещества. Это почти 90 сотовых и около 45 литров алкоголя.

Также оперативные работники совместно с сотрудниками отделов безопасности при попытках доставки изъяли больше 500 граммов наркосодержащих веществ. По материалам, переданным сотрудниками УФСИН правоохранительным органам, возбуждено четыре уголовных дела.

Всего за 11 месяцев текущего года при попытках передачи запрещенных предметов и веществ в колонии и СИЗО Амурской области было задержано более 10 граждан. Восемь задержанных правонарушителей уже привлечены к административной ответственности, дела в отношении других граждан находятся на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

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#закон #происшествия

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