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сегодня, 11:17 0

Амурчане-браконьеры заплатят штраф за трех косуль

Амурчане-браконьеры заплатят штраф за трех косуль
Фото: www.u24.ru

Трех косуль успели застрелить во время браконьерской охоты жители Чагояна. С тушами незаконно добытых животных и незарегистрированным оружием их в ночь на 18 декабря задержали сотрудники управления по охране животного мира Амурской области.

В ходе планового ночного рейда служащие заметили в районе реки Ушумун подозрительный свет и направились следом. Предположение подтвердилось: подъехав ближе, охотинспекторы увидели автомобиль с браконьерской лампой-фарой. При проверке в салоне автомобиля обнаружили три туши косули. Позже прибывшие на место происшествия полицейские нашли и незарегистрированное нарезное оружие.

«На месте работала следственная группа. В отношении нарушителей составлены материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оружие и добыча у браконьеров были изъяты. За трех косуль, помимо остальных санкций, амурчанам придется выплатить очень крупную сумму – в зависимости от пола добытых животных она может колебаться от 360 до 600 тысяч рублей», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

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#закон #природа #происшествия

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