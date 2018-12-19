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19декабря
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Амурчан, застрявших на Хайнане, вывозят в Хабаровск, а затем – в Приамурье

Амурчан, застрявших на Хайнане, вывозят в Хабаровск, а затем – в Приамурье
Фото: Амур.инфо

19 декабря организован авиарейс из Санья в Хабаровск, которым из Китая вывезут 21 амурского туриста, застрявшего на острове Хайнань. Правительством Амурской области из Благовещенска направлен автобус, который заберет амурчан в аэропорту Хабаровска и доставит домой.

Пассажиры будут обеспечены питанием. Также решен вопрос о передаче им теплых вещей, сбор которых у родственников был организован накануне, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Мы обещали не оставлять без помощи наших людей, хотя в таких ситуациях полномочия правительства не безграничны. Все эти дни мы плотно работаем с Ростуризмом, ассоциацией "Турпомощь". Опыт не только Амурской области, но и в целом по России показывает, что механизм защиты туриста далеко не совершенен. Мы с Ростуризмом сейчас готовим свои предложения по пересмотру этого механизма, которые направим в федеральный центр. Пока же делаем все возможное, чтобы наши люди вернулись домой. Обеспечили им транспорт, питание. Решается вопрос о вывозе с острова оставшихся амурчан», – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В пресс-службе министерства экономического развития и внешних связей региона ИА «Амур.инфо» уточнили, что, по имеющимся данным, на Хайнане еще остаются 27 амурских туристов.

В министерстве продолжает работать контактная линия для оперативной связи с прибывающими туристами, с теми, кому еще только предстоит возврат на Родину, а также с их родственниками.

Одновременно проводятся консультации с Ростуризмом, ассоциацией «Турпомощь», Роспотребнадзором и иными службами по вопросам оказания правовой, организационной и иных видов помощи пострадавшим туристам. Вся поступающая информация оперативно через контактное лицо доводится до туристов.

Списки на возвращение туристов формируются в Москве ассоциацией «Турпомощь». Очередность выезда определяется в зависимости от даты окончания путевок и многих других нюансов.

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#Китай #транспорт #туризм

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