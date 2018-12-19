Спустя семь лет законопроект об обращении с животными прошел второе чтение

Как пишет ТАСС, осенью 2016 года президент России Владимир Путин призвал доработать законопроект и принять его. Но после этого рассмотрение документа снова несколько раз откладывалось, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл его труднореализуемым в существующем виде и выражал надежду, что удастся найти развязку проблемных моментов, которые есть в тексте. Теперь законопроект должен быть принят Госдумой в третьем чтении, рассмотрен Советом Федерации и подписан президентом.

В доработанном и принятом проекте написано, что животные — существа, способные испытывать эмоции и физические страдания, а человек отвечает за их судьбу. Жестоким считается такое обращение с животным, которое привело или может привести к его гибели, увечью или другому повреждению здоровья. Сюда входят истязания, в том числе голодом, жаждой, побои, нарушение требований к содержанию, причинившее вред здоровью животного.

Хозяин, который отказывается содержать своего питомца и выгоняет его на улицу, попадает под ответственность за жестокое обращение, поскольку ставит его жизнь и здоровье под опасность. Если владелец не оказывает своему питомцу помощь, когда тот находится в опасном для жизни или здоровья состоянии, — это тоже жестокое обращение с животным. Также запрещена пропаганда жестокого обращения с животными: изготовление и размещение фото и видео в интернете и прочее.

Закон требует от владельцев животных:

– обеспечивать четвероногим уход и ветеринарную помощь, включая прививки; – удовлетворять потребности питомцев в еде, воде, сне, движении, учитывая их биологические и индивидуальные особенности; – заботиться о том, чтобы у животного не было нежелательного потомства; – предоставлять животных для проверок специальным уполномоченным лицам; – выгуливать питомцев только в тех местах, которые для этого отвели местные власти; животное должно быть под контролем при пересечении дорог, в лифтах и подъездах, во дворах, на детских и спортивных площадках; – если больше нет возможности или желания содержать животное — передать его новому владельцу или в приют, чтобы обеспечить условия содержания; – утилизировать отходы своего питомца и его останки после смерти.

Предельное количество домашних животных должно быть таким, чтобы владелец мог соблюдать ветеринарные нормы и санитарно-эпидемиологические требования. Кроме того, он не должен нарушать права и законные интересы соседей в многоквартирном доме.

Запрещено проводить без обезболивания ветеринарные и любые другие процедуры, которые могут вызвать у животных непереносимую боль. Нельзя торговать животными в местах, которые не предназначены специально для этого.

Требования обязательной регистрации всех домашних животных в нынешней редакции законопроекта нет. В 2011 году проект содержал положение о добровольном чипировании питомцев, сейчас оно из текста исключено.

Законопроектом полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом». «Вот этот безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором "пилятся" огромные бюджетные деньги, становится вне закона, законодательно запрещается. Запрещаются бои с участием животных, вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют, вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах, пропаганду жестокого обращения с животными», – сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Бурматов.

Также вводится однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, садовых участках и так далее. «У нас ситуации, когда на проспекте Мира в Москве ловят сбежавшую пуму, на помойке находят крокодила, рысь или ядовитых змей, когда в Пензе сбежавший медведь задрал соседа, и даже не могут возбудить уголовное дело, стали практически ежедневными новостями. Это необходимо прекращать», – считает депутат.

Помимо этого, вводится «запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах и служат, с одной стороны, настоящими распространителями эпидемий, потому что в них содержатся завезенные незаконно животные, с другой стороны, настоящим конвейером смерти для самих животных, потому что они там живут, как правило, несколько суток, потом погибают и их просто выбрасывают», сказал глава комитета.

«Вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак: обязательно с намордником, ободком, ошейником, чтобы предотвратить ситуации, когда собаки нападают на детей, когда бойцовых собак выгуливают на детских площадках», – отметил депутат. Также вводятся площадки, специально отведенные места для выгула.

Кроме того, документ подробно описывает работу с беспризорными животными. Таких четвероногих полагается отлавливать и сдавать в приюты. Содержать пойманных на улицах зверей в каких-либо других местах нельзя. Сотрудники специализированных организаций, которые ведут эту работу, отвечают за жизнь и здоровье животных, они обязаны вести видеозапись отлова.

Нельзя ловить бродячих животных с помощью веществ, лекарств, способами и техническими приспособлениями, приводящими к увечьям, травмам или гибели животных.

«… это вопрос контроля, потому что теперь отлов животных должен сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты. Вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников», – добавил глава комитета.

В приютах бродячим животным проводят клинический осмотр и обеспечивают 10-дневный карантин. Там четверолапых должны вакцинировать, ставить на учет, стерилизовать. После этого неагрессивных животных предполагается отпускать. Процесс возврата животного в среду обитания также снимается на видео. Стерилизованных животных, которые уже побывали в приюте и имеют специальные неснимаемые или несмываемые метки, отлавливать нельзя, если они не агрессивны. Нельзя в присутствии детей отлавливать безнадзорных животных, кроме случаев, когда они представляют общественную опасность.

Приюты должны возвращать владельцам животных, у которых есть на ошейниках или других предметах информация о них. Тем, кто ищет потерявшихся животных, должны давать возможность посмотреть питомцев приюта, чтобы найти своего. Данные о беспризорных животных, которые поступили в приют (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения), должны размещаться в интернете в течение трех дней.

Приюты должны обеспечивать возможность обычным людям и волонтерам посещать животных.

Животные содержатся в приюте до наступления естественной смерти, до возврата на прежние места обитания или до передачи новым владельцам. Умерщвлять питомцев приютов запрещено, за исключением случаев, когда животное обречено и требуется прекратить его непереносимые физические страдания. Это делает ветеринар. Животное умерщвляют гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.