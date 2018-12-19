Василий Орлов: Амурская область не готова к мусорной реформе

Во время расширенного заседания правительства Амурской области глава региона Василий Орлов сообщил, что муниципалитеты не подготовились к переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Поэтому область пока не готова к исполнению «закона о мусоре».

«Переход на новую систему по обращению с ТКО – тема резонансная, ее неоднократно обсуждали с общественностью. Закон имеет важное значение, он позволит решить экологические проблемы, которые накапливались десятилетиями. Считаю, что Амурская область не готова к исполнению положения данного закона, не везде подготовлены площадки для сбора мусора, земли под площадками временного размещения отходов не переведены в категорию промышленных, имеется много нареканий к нормативам вывоза отходов. Подготовка муниципалитетами хоть и велась последние несколько лет, но все же проделана она слабо», – сказал Василий Орлов.

Глава региона подчеркнул, что необходимо еще раз детально рассмотреть реализацию закона. Соответствующее поручение получил зампред правительства Амурской области Владимир Кобелев.

«Совместно с органами местного самоуправления необходимо провести работу по этому направлению и дать предложения, в каком формате и в какие сроки будем входить в закон. Стоит привести в соответствие площадки сбора мусора, разобраться с землями, провести повторные замеры и уточнить нормативы. Мы войдем в закон, вопрос только во времени. Главное – максимально качественно подготовиться», – подчеркнул Василий Орлов.