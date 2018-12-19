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Василий Орлов: Амурская область не готова к мусорной реформе

Василий Орлов: Амурская область не готова к мусорной реформе
Фото: amur.info

Во время расширенного заседания правительства Амурской области глава региона Василий Орлов сообщил, что муниципалитеты не подготовились к переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Поэтому область пока не готова к исполнению «закона о мусоре».

«Переход на новую систему по обращению с ТКО – тема резонансная, ее неоднократно обсуждали с общественностью. Закон имеет важное значение, он позволит решить экологические проблемы, которые накапливались десятилетиями. Считаю, что Амурская область не готова к исполнению положения данного закона, не везде подготовлены площадки для сбора мусора, земли под площадками временного размещения отходов не переведены в категорию промышленных, имеется много нареканий к нормативам вывоза отходов. Подготовка муниципалитетами хоть и велась последние несколько лет, но все же проделана она слабо», – сказал Василий Орлов.

Глава региона подчеркнул, что необходимо еще раз детально рассмотреть реализацию закона. Соответствующее поручение получил зампред правительства Амурской области Владимир Кобелев.

«Совместно с органами местного самоуправления необходимо провести работу по этому направлению и дать предложения, в каком формате и в какие сроки будем входить в закон. Стоит привести в соответствие площадки сбора мусора, разобраться с землями, провести повторные замеры и уточнить нормативы. Мы войдем в закон, вопрос только во времени. Главное – максимально качественно подготовиться», – подчеркнул Василий Орлов.

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#ЖКХ #закон #областная власть

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Щуп

    Щуп
    2 часа назад

    Интересно, это касается жителей МКД и частного сектора, или только возмутившихся предпринимателей?

  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    2 часа назад

    Всех, закон федеральный

  • Щуп

    Щуп
    2 часа назад

    МастерЛомастер

    Всех, закон федеральный



    Это не значит, что он справедливый.

  • Боярин

    Боярин
    2 часа назад

    Шёл 2034 год. Александр Иванович перешагнул порог квартиры, повесил на вешалку плащ и только тогда снял с переносицы датчик, показывающий, какой объем воздуха он потребил за время передвижения по Москве. Налог на воздух в России стали взимать уже давно, пять лет назад. Мотивировали тем, что на эти средства установят очистные сооружения. Александр Иванович снял шагомер - небольшие ножные кандалы, соединённые тонкой цепочкой, тоже снабжённой датчиком – за передвижение по улицам также брали налог, который, по уверениям чиновников, тратился на ремонт тротуаров.

    Прошёл в комнату. Тёща, как обычно в это время, смотрела передачу «Новости Мавзолея», которые давали населению ощущение вечного покоя. На экране вокруг ленинского гроба расхаживал комментатор и вещал про стабильность во всех сферах. Жена варила макароны. Сын играл с рыжим котом, который ловил бумажный бантик.

    - Саша, ты заплатил налог на кота? – Строго поинтересовалась тёща.

    - Забыл.

    - Опять! Как же так?

    - Мама, Вы бы болтали поменьше, - зло заметил Александр Иванович. – Из-за Вас налог за разговор растёт. То ли дело папа.

    Тесть кивнул и прожестикулировал что-то, пользуясь азбукой глухонемых. А потом отстучал тростью фразу азбукой Морзе.

    - Старый матерщинник, - подумал Александр Иванович.

    Налог на разговоры ввели, чтобы граждане не тратили время на обсуждение реформ, тогда как нам нужно догнать и перегнать Украину.

    Вся квартира среднестатистического россиянина теперь мигала огоньками датчиков, фиксирующих речь, движения, траты услуг ЖКХ. Их поставляла государству семья олигархов Вротимгерб - друзья Того, Кого Нельзя Называть.

    Александр Иванович зашёл в ванную. С отвращением бросил взгляд на мыльную воду в ванне, где уже помылась вся семья – налог на воду был слишком высок.

    На унитазе тикал датчик налога на естественные отправления.

    После макарон с кислым кетчупом «Седьмое ноября» Александр Иванович с женой отправились в спальню. На кровати мигал датчик, который подсчитывал время, потраченное на сон и соитие. Полноценный секс стоил дороже, поэтому многие граждане перешли на самоудовлетворение, которое датчик пока определять не мог. Сексом в других комнатах заниматься было нельзя – повсюду стояли ещё и видеокамеры.

    Александр Иванович то и дело косился на датчик, потом нервно сказал:

    – Я не могу в такой обстановке! Уж лучше, как в прошлый раз, на свалке. Там не следят.

    – Летом мы бы могли поехать за город, - вздохнула жена. - Я же говорю: лучше купить дом в деревне! Вырыть колодец, топить печь дровами. Насколько дешевле! И шагомерами там не пользуются, потому что тротуаров нет.

    – А где работать? - Александр Иванович откинулся на подушку и закрыл глаза. – Там почти все деньги уходят на налог за жильё. Люди хлеб с лебедой пекут.

    – В наши магазины стали завозить ржаной с ягелем - «Магаданский» называется. И с еловой хвоей – «Соловецкий». Пишут, в нём витаминов много. Горький… - Жена обняла мужа. – Саша, может быть, нам на акцию пойти, оппозиционную? «Час без кандалов».

    – Чтобы сняли с работы? – Буркнул муж. – Либералам-то Госдеп платит…

    – Устройся в Госдеп, - оживилась жена. – Теперь разрешают официально оппозицией работать, чтобы другие страны видели – у нас демократия.

    – А ты знаешь, какой договор с ними заключают? «Согласен подвергнуться дисциплинарному наказанию в любое время в любом месте от любого патриота России».

    В дверь позвонили. Александр Иванович и его жена вскочили и стали поспешно одеваться. Оба побледнели, у жены тряслись руки, у мужа дёргалось веко.

    Россияне жили в постоянном страхе, поскольку все писали друг на друга доносы. В своём гражданском рвении они даже утомили спецслужбы, которые ввели норму: не более одного доноса в месяц с человека.

    - Саша, давай не будем открывать, - умоляюще прошептала жена.

    Но тёща, исполнительная женщина советской закалки, уже распахнула дверь. На пороге стояли двое полицейских и хмурая дама из налоговой службы.

    - Здравствуйте, у вас проживает кот Рыжик? – Произнесла она, сверившись с каким-то докуме

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Когда тот или иной Закон разрабатывается на федеральном уровне, то региональные власти имеют право на внесение своих предложений(это то, о чем Володин говорил ровно неделю назад по всем СМИ)-возникает вопросы-куда смотрели на стадии законопроекта наши региональные власти, как на уровне исполнительной власти(это министр ЖКХ) так и на уровне законодательного собрания(это коммунисты, которые подписи теперь губернатору передают и легендарная ЛДПР)?

    Куда смотрели в Софете Федерации (где Абрамов сидит) и в ГД где сидят Новиков и теперь новый представитель от ЛДПР?

    Так что не только органы местного самоуправления "работали слабо" (они хоть как то работали)

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    Альтер железнодорожником устроился-на депутатов с мусором закинулся-это должны делать на местах власти

  • Пальмочка

    Пальмочка
    1 час назад

    Боярин, где продолжение? Что с котом-то случилось?

  • добренький

    добренький
    1 час назад

    Какая там экология о чём несет чуш, что у нас да и везде изменилось или с 1 января изменится???? Цены только подняли это изменения, а мусор как валили в кучи так и будут валить и сжигать.Договор с ПОЛИГОНОМ две ни дели назад документы передал и некто не занимается у них, бардак .А подготовится должны они а не муницыпалитет.

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    АльтерКогда тот или иной Закон разрабатывается на федеральном уровне, то региональные власти имеют право на внесение своих предложений(это то, о чем Володин говорил ровно неделю назад по всем СМИ)-возникает вопросы-куда смотрели на стадии законопроекта наши региональные власти, как на уровне исполнительной власти(это министр ЖКХ) так и на уровне законодательного собрания(это коммунисты, которые подписи теперь губернатору передают и легендарная ЛДПР)?

    Куда смотрели в Софете Федерации (где Абрамов сидит) и в ГД где сидят Новиков и теперь новый представитель от ЛДПР?

    Так что не только органы местного самоуправления "работали слабо" (они хоть как то работали)


    Да никуда они не смотрели... только о своем благополучии пекутся. Место хлебное боятся потерять.

    С уважением

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    Москва против повышения-придётся депутатам голосовать против

  • Rick1979

    Rick1979
    1 час назад

    ...продолжение...

    - Здравствуйте, у вас проживает кот Рыжик? – Произнесла она, сверившись с каким-то документом. – За него неуплата налога – десять тысяч. Мы обязаны изъять кота.

    Она подошла к Рыжику, схватила его и отработанным движением сунула в переноску. Кот жалобно замяукал.

    - Это ты виноват! – Тёща яростно обернулась к Александру Ивановичу. – Я же просила!

    - Мама, у меня есть более важные дела, чем какой-то кот!

    - Вы только послушайте его! – Тёща всплеснула руками. – Слушать радио «Свобода» в подвале! Вот твои дела! Стихи Быкова читать под одеялом! На это у него время есть! Ругает наших благодетелей Вротимгербов! И главное - не верит, что президент бессмертен!

    Александр Иванович выудил из кармана плаща, висящего на вешалке, кошелёк, стал отсчитывать деньги, бормоча:

    - Не слушайте её, ради Бога. Совсем ополоумела старуха… Вот десять тысяч. Верните котика!

    Дама открыла клетку, испуганный Рыжик выскочил оттуда и нырнул под стол.

    Когда Александра Ивановича уводили полицейские, он обернулся и с горечью сказал:

    - Хорошо устроились, мама. И кот дома, и зять на нарах.

    - Не зять ты мне, американский шпион!

  • PRO

    PRO
    1 час назад

    Надо было сфотать для новости гору мусора в Европейском. Не вывозится неделями.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Пальмочка

    Боярин, где продолжение? Что с котом-то случилось?



    Кота оставили дома, т.к. хозяин за него заплатил, а сам загремел в каталажку. Теща его упекла. Все довольны, все смеются, кроме хозяина

  • Mehta

    Mehta
    1 час назад

    Ржунемогу. При Мигуле без всяких реформ все было чисто! Может дело не в реформе!?!!! Когда в борделе падает выручка, меняют женщин с социально пониженной ответственностью, а не кровати двигают.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    а к чем область готова???? есть такая сфера А!?

  • Бурчело

    Бурчело
    46 минут назад

    Кто то уже "нагадил",не успев приступить к обязанностям)

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    24 минуты назад

    Пальмочка

    Боярин, где продолжение? Что с котом-то случилось?



    Кота забрали до выяснения обстоятельств, кто из его хозяев потерял бдительность, и кот сделал свое грязное дело, не в тот лоток..

    Теперь хозяину грозит штраф....

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