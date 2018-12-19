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Авиарейсы задерживаются с прибытием в Благовещенск и отправкой из города

Авиарейсы задерживаются с прибытием в Благовещенск и отправкой из города
Фото: Амур.инфо

19 декабря несколько авиарейсов задерживаются с прибытием в аэропорт Благовещенска, а также отправкой из него. Это рейсы авиакомпаний «Сибирь», «Аврора» и «Якутия».

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Благовещенского аэропорта, задержан рейс S7-3268 авиакомпании «Сибирь» (S7) Благовещенск – Новосибирск («Толмачево»). Его пассажиры сейчас проходят предполетный контроль и готовятся к вылету из Приамурья.

В аэропорту Южно-Сахалинска задержан рейс ИЕ-3636 авиакомпании «Аврора» в Благовещенск, это связано с заменой воздушного судна. Борт готовится к вылету. Ориентировочное время прибытия в Благовещенск – 12:30 по местному времени.

Также задержан рейс ЯК-497 авиакомпании «Якутия» из Якутска в Благовещенск – в связи с ожиданием воздушного судна под перелет. По авиационным федеральным правилам, в период ожидания рейса пассажирам будут предоставлены все соответствующие услуги с размещением в гостинице Якутска.

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#транспорт

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