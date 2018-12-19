В Белогорске сотрудники полиции раскрыли кражу в школе

В дежурную часть МО МВД России «Белогорский» поступило сообщение о хищении сотового телефона стоимостью 24 000 рублей из кабинета одной из школ города. Предварительно установлено, что потерпевшая привела ребенка на подготовительные занятия.

Свой телефон женщина положила на парту, когда помогала ребенку раздеться. О том, что оставила гаджет в кабинете, вспомнила уже в машине.Супруг потерпевшей со своего телефона позвонил на её телефон, но он оказался недоступен. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, опросив возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, установили личность подозреваемой. Ею оказалась девушка 1995 года рождения. По версии следствия, увидев, что сотовый телефон лежал на школьной парте, она забрала его.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает амурское управление МВД.