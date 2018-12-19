Из котельной Циолковского исчезли 792 тонны мазута

Во время расширенного заседания в правительстве Амурской области министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Гордеев сообщил, что из котельной ЗАТО Циолковский пропало 792 тонны мазута. Губернатор Приамурья Василий Орлов распорядился усилить контроль котельных.

Сергей Гордеев рассказал, что 5 декабря поступила информация о недостаче топлива в котельной Циолковского. После проведенной проверки специалисты министерства выявили недостачу мазута. При нормативе 2 308 тонн на котельной было 1 330 тонн топлива. А по факту оказалось, что осталось всего 538 тонн.

Чтобы не допустить коммунальной катастрофы, на покупку 900 тонн мазута пришлось выделить более 32 миллионов рублей. Это средства из бюджета области, резервного фонда области и бюджета ЗАТО Циолковский. «К 20 декабря дополнительно выделят еще 23 миллиона рублей из резервного фонда области на приобретение 700 тонн мазута», – сказал Сергей Гордеев. Как уточнил Сергей Николаевич, запас в размере 2 016 тонн мазута на 26 суток сформируют к 1 января 2019 года.

Губернатор Амурской области приказал разобраться, что случилось с мазутом в Циолковском. «Стоит разобраться: это был неправильный учет или хищение мазута на котельной. Мазутных котельных в Приамурье не так много, и быстро подвезти топливо не удастся. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо установить видеонаблюдение, приборы учета и запретить любое передвижение техники в ночное время на котельных», – сказал Василий Орлов.

Материалы были переданы в УМВД России и прокуратуру области для разбирательств.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 7 декабря в Циолковском был введен режим ЧС. Официальная причина этого – недостаточный запас топлива. Министр ЖКХ Сергей Гордеев получил выговор за ситуацию с мазутом в Циолковском.